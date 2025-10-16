

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي دخول 15 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية الكويتية إلى قطاع غزة عبر معبر «كرم أبو سالم»، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الكويت لدى القاهرة وجمعية الهلال الأحمر المصري.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس في تصريح صحافي أمس إن دفعات المساعدات الكويتية التي دخلت أمس تأتي استكمالا للجهود الإنسانية التي تبذلها الكويت في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، موضحا أنه سيتم اليوم الخميس بمشيئة الله إدخال شاحنتين إضافيتين ليصل إجمالي الشاحنات إلى 17 شاحنة تمثل ما جرى نقله من المساعدات الكويتية الغذائية عبر الجسر الجوي الكويتي الثاني إلى جمهورية مصر العربية.



وأشار إلى أن إجمالي الرحلات الجوية الكويتية التي وصلت إلى جمهورية مصر العربية ضمن الجسر الجوي الكويتي الثاني بلغ حتى الآن 15 رحلة، حملت على متنها نحو 360 طنا من المواد الغذائية الإغاثية، مبنيا أن المساعدات الغذائية الكويتية ستوزع على عشرات الآلاف من الأسر المتضررة داخل قطاع غزة الأكثر احتياجا، مؤكدا أن وصول هذه المساعدات يمثل بارقة أمل لسكان القطاع الذين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة نتيجة الحصار ونقص المواد الغذائية الأساسية.



وبين أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام الكويت الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والجمعية عملت خلال الجسر الجوي الكويتي الثاني بالتعاون مع الجمعيات والمبرات الخيرية داخل الكويت، وبالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين المحليين والدوليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مبينا أن الغذاء في غزة لم يعد مجرد دعم إغاثي، بل أصبح ضرورة لإنقاذ الأرواح في ظل التدهور الإنساني المتفاقم.



وأكد أن الكويت ستظل، قيادة وشعبا، حاضرة في كل ميادين العمل الإنساني، وداعمة لمبادئها الراسخة في دعم الأشقاء ومساندة المحتاجين، مشددا على أن ما تقدمه من مساعدات يعكس رسالتها الحضارية ودورها الكبير في دعم العمل الإنساني.