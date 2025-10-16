

عبدالعزيز الفضلي



اعتمد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية م.حمد الحمد آلية الزيارات غير المبرمجة الخاصة بطلبة المدارس إلى الجهات الحكومية والأهلية وعددها ما يقارب 30 جهة.



وقال الحمد في نشرة أصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها إن وزارة التربية تسعى لتحقيق عدة أهداف تربوية تساعد الطالب على معرفة البيئة المحيطة به وبث روح الولاء والانتماء للوطن من خلال زيارته لمرافق الدولة ومنشآتها والشركات والمصانع العاملة بها.



وتابع: لذا فقد قامت إدارة الأنشطة المدرسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الأهلية بتنظيم مجموعة من الزيارات بما يخدم المنهج المدرسي على أن تطلب هذه الزيارات من إدارة الأنشطة التربوية - بالمنطقة التعليمية. وبما أن هذه الزيارات قد تم تنسيقها فيما بين الوزارة والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية والتي أبدت استعدادها بكل إيجابية وتعاون لاستقبال أبنائنا الطلبة، فإن الوزارة تحث مديري مديرات المدارس على قراءة هذه التعليمات بكل دقة والالتزام بالنظم والترتيبات التالية:



٭ تشكيل لجنة للزيارات تضم أحد معلمي العلوم وأحد معلمي الاجتماعيات تتولى إعداد الخطة العامة للعام الدراسي 2025/2026م، وكذلك تفريغ الزيارات التي تمت الموافقة عليها في جداول واضحة وفق ترتيبها الزمني.



٭ لا يسمح خلال الجولات الحرة بدخول الجهات الحكومية والمرافق العامة والمؤسسات والشركات بأي شكل من الأشكال وعدم التوقف بالمطاعم والمجمعات التجارية.



٭ ترسل المدارس طلبات الزيارات إلى إدارة الأنشطة التربوية في المنطقة التعليمية موقعة ومختومة من إدارة المدرسة على نموذج طلب زيارة مع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذ هذه الزيارات سيتم وفق الإمكانات المتاحة والاتفاق المسبق مع هذه الجهات، وفي حال وجود موافقة من الجهة المعنية يتم تنفيذها عن طريق المنطقة التعليمية - إدارة الأنشطة التربوية.



٭ عند رغبة المدرسة في القيام بزيارة جهة غير مدرجة بالجدول المرفق يرجى أخذ موافقة من الجهة المعنية ويتم تنفيذ كتاب (لا مانع) عن طريق المنطقة التعليمية.



٭ يرافق الطلبة في زياراتهم معلمون متخصصون في المادة ذات العلاقة بالزيارة على ان يتناسب عددهم مع الأعداد الطلابية المقررة لكل زيارة بحيث يخصص معلمان لكل فصل دراسي.



٭ يتم إخطار ولي الأمر بموعد الزيارة وأخذ موافقته الخطية قبل الزيارة.



٭ يفضل القيام بالزيارات أثناء الفترة المخصصة لممارسة الأنشطة المدرسية.



٭ يمنع إجراء أي لقاء صحافي مع أي مسؤول أثناء الزيارات أو مع أي طالب.



٭ إعداد الطلبة للزيارة قبل القيام بها وذلك بتزويدهم ببعض المعلومات والخبرات عن الجهة المقصودة بالزيارة وبالأسلوب الذي تراه المدرسة مناسبا.



٭ ترسل المدرسة نسخة من تقرير الزيارة إلى التواجيه المعنية وأخرى إلى إدارة الأنشطة التربوية بالمناطق التعليمية موقعة ومختومة من إدارة المدرسة.



٭ يسجل طلاب الصف الرابع والخامس كل زيارة يقومون بها تسجيلا علميا وعمليا.



٭ ضرورة المحافظة على مرافق الجهة المقصودة بالزيارة والالتزام بالنظم المعمول بها.



٭ الجهة المقصودة بالزيارة غير ملزمة باستقبال الطلبة اذا تأخروا عن الموعد المحدد لها أكثر من (15) دقيقة لالتزامها بمواعيد أخرى.



٭ عدم إلغاء أي زيارة إلا في الحالات الاضطرارية وعند ذلك تتصل إدارة المدرسة بالجهة المقصودة بالزيارة للاعتذار لها قبل موعد الزيارة بوقت كاف.



٭ تتولى باصات المدرسة نقل الطلبة إلى الجهات المقصودة بالزيارة والعودة بهم إلى المدرسة، والمدرسة التي لا توجد بها باصات تقوم بالاتصال بوحدة النقليات بالمنطقة التعليمية قبل أسبوع من موعد الزيارة لتأمين الباصات.



٭ يمنع مرافقة طلبة وطالبات التربية العملية للطلبة في الزيارات ويتحمل مدير المدرسة المسؤولية التامة بذلك.



٭ يتم الاتصال بالجهة المعنية بالزيارة قبل موعد الزيارة بأسبوع لحجز الموعد والتأكيد على الموعد من الجهة قبل الزيارة بـ 3 أيام على الأقل.



٭ بالنسبة إلى رسوم الدخول للمتاحف ورسوم التذاكر للمراكز الترفيهية محددة من قبل وزارة التربية، وتقوم إدارة المدرسة بتوفير المبالغ اللازمة لشراء التذاكر من دخل المقصف المدرسي ويمنع منعا باتا تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب والطالبات للزيارة، ويتم اختيار فصل دراسي واحد من كل مدرسة للزيارة الواحدة ويرافق الطلبة معلمان - معلمتان ويكون دخولهم مجانا.