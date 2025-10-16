

بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة نصار العازمي، بالموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مواقع في منطقة الفحيحيل قطعة 6.



وقال العازمي إن اللجنة وافقت على شركة البترول الوطنية الكويتية إلغاء قرار المجلس البلدي المتخذ في 2016/3/21 بالموافقة على تخصيص موقع رقم 5 لإنشاء محطة تعبئة وقود على طريق ميناء عبدالله - الوفرة بالجنوب الغربي من مدينة صباح الأحمد السكنية وتخصيص موقع محطة تعبئة الوقود في غرب منطقة صباح الأحمد السكنية.



وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص الموقع الدائم بمنطقة شرق الأحمدي قطعة رقم 5 لنادي برقان الرياضي، وذلك لدعوة ممثلين من هيئة الرياضة. وأضاف أن اللجنة وافقت على الطلبات التالية:



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل محطة تعبئة الوقود رقم 6 سابقا، والذي يمثل الموقع 155 حاليا الواقع شمال الوفرة الزراعية بجوار المنتزه الترفيهي.



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل محطة تعبئة الوقود 1 سابقا، والذي يمثل الموقع رقم 153 حاليا الواقع على طريق ميناء عبدالله - الوفرة «عريفجان».



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود رقم 2 سابقا، والذي يمثل الموقع 154 حاليا الواقع بمنطقة «عريفجان» على الطريق المستحدث جنوب المنطقة العسكرية.



حيث تضمن الرأي الفني التالي:



أولا: إلغاء قرار المجلس البلدي المتخذ في 2016/3/21 بالموافقة على تخصيص موقع رقم 2 لإنشاء محطة تعبئة وقود بمنطقة عريفجان على الطريق المستحدث جنوب المنطقة العسكرية.



ثانيا: الموافقة على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع محطة تعبئة وقود بمنطقة عريفجان على الطريق المستحدث جنوب المنطقة العسكرية بمساحة إجمالية تبلغ 10360م2 مع حارة تخزينية شريطية الآتي:



٭ تقديم تقرير المردود البيئي لدراسته واعتماده من قبل الهيئة العامة للبيئة قبل التنفيذ.



٭ إبرام عقد مع وزارة المالية.



٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق قبل التنفيذ.



٭ تخويل الإدارات زحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحة المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.



وبين أن اللجنة أعادت إلى الجهاز التنفيذي اقتراح العضو وليد الدغر بشأن التواجد داخل وخارج منطقة جنوب الصباحية، وذلك لتحديث الرد.