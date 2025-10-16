شارك محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد أمس، طلبة عدد من مدارس المحافظة في فعاليات «أسبوع التخضير» الذي تنظمه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة التربية ضمن جهود الدولة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الزراعة المدرسية.



وقام المحافظ بغرس عدد من الشتلات والأشجار برفقة الطلبة في حديقة الفنطاس، مؤكدا حرص المحافظة على دعم المبادرات البيئية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة وتغرس في نفوس النشء قيم المحافظة على البيئة.



وأكد الشيخ حمود الجابر في ختام الفعالية أن مثل هذه الأنشطة تعد استثمارا في وعي الأجيال القادمة، لا سيما تفاعل المدارس والجهات للمشاركة، داعيا إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تجمع بين التعليم والقيم البيئية والتطوعية.