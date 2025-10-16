

بشرى شعبان



قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بزيارة إلى أحد مراكز إيواء المعنفات التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك للاطلاع ميدانيا على سير العمل في المركز، والتأكد من جودة الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة للنزيلات.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزيرة على متابعة المرافق الاجتماعية ميدانيا، والوقوف مباشرة على احتياجات المستفيدات، والعمل على تطوير بيئة العمل بما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية والحماية والدعم الاجتماعي للنساء المعنفات.



وأكدت الحويلة خلال الزيارة أهمية مواصلة الارتقاء بالخدمات الإنسانية المقدمة داخل مراكز الإيواء، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستجابة السريعة والفاعلة للحالات، مشيدة بجهود الكوادر العاملة والتزامهم بالمعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع النزيلات.