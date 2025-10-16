

تمكن أستاذان من الجامعة الأمريكية في الكويت AUK من الحفاظ على مكانتهما المرموقة ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم لعام 2025، الصادرة عن جامعة ستانفورد بالتعاون مع دار النشر العالمية Elsevier BV، وشمل التكريم كلا من د.محمد العبد عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية CEAS، ود.محمد إكرام الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية، تقديرا لإسهاماتهما البحثية المستمرة والمتميزة في مجاليهما الأكاديميين. وتم إدراج اسم د.محمد العبد للمرة السادسة ضمن التصنيف في مجال الذكاء الاصطناعي وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال: إن تجديد هذا الاعتراف يمثل شهادة على الجهد والإصرار والعمل الجماعي الذي جمعني بزملائي وطلابي على مدار السنوات الماضية.



وأضاف العبد: «أود أن أعرب عن امتناني للدعم المتواصل الذي تقدمه لي الجامعة الأمريكية في الكويت، والذي كان له دور أساسي في تعزيز تطوري وإنتاجي البحثي». ويمتلك د.محمد العبد أكثر من 100 بحث منشور، وتغطي أبحاثه مجالات متعددة تشمل الخوارزميات الميتا-ابتكارية، والحوسبة التطورية، والذكاء الجمعي، والخوارزميات التعاونية، والمدن الذكية. كما يواصل جهوده في تطوير العلوم وتوجيه الجيل القادم من المهندسين.



أما د.محمد إكرام، فقد جدد حضوره في قائمة أفضل 2% من الباحثين عالميا، تقديرا لإسهاماته البارزة في مجالات الهندسة الكهربائية والاتصالات وتشمل إنجازاته أكثر من 50 براءة اختراع وبحثا علميا ومشاركة في مؤتمرات دولية، تتركز حول الهوائيات المتكاملة، والمصفوفات المرحلية، وتقنيات الجيلين الخامس والسادس 5G/6G، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية كما يعمل كمحكم ومحرر مشارك في عدد من المجلات العلمية المرموقة.



وقال د.محمد إكرام: يشكل هذا التقدير حافزا لمواصلة المساهمة في تطوير مجالات الهندسة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات وإن تصنيفي بين أبرز الباحثين عالميا يعكس أثر أبحاثنا ويعزز روح التعاون العلمي على المستوى الدولي.



ويؤكد هذا الإنجاز التزام الجامعة الأمريكية في الكويت المستمر بالتميز في مجالي البحث العلمي والتعليم، من خلال دعم نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين تلهم إنجازاتهم الطلبة وتعزز مكانة الكويت في الساحة العلمية العالمية.