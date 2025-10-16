

استضافت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST المؤتمر السابع لتعليم وبحوث الأمن السيبراني CERC 2025، الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس 15 و16 أكتوبر في مقر الكلية بمنطقة الدوحة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا، تحت شعار «من أجل عالم رقمي أكثر أمانا».



وجاء انعقاد المؤتمر كنموذج رائد للتعاون بين الكويت والمملكة المتحدة، دعما لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2018 حول الأمن السيبراني، والتي ركزت على تعزيز التعاون في مجالي التعليم والبحث العلمي، كما انعقد المؤتمر تقنيا بالتزامن مع المؤتمر الدولي السابع للحوسبة وتطبيقات البلوك تشين.



ويعد المؤتمر منصة علمية مرموقة جمعت نخبة من الخبراء والمتخصصين من الكويت والمملكة المتحدة، ونظم كمشروع مشترك بين المركز الوطني للأمن السيبراني، وحكومة المملكة المتحدة ممثلة بالسفارة البريطانية في الكويت، وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST، وجامعة كارديف في ويلز البريطانية، وشبكة العلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة UK STN، والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، إلى جانب عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص.



وفي كلمته خلال الافتتاح، قال ستيوارت سمرز نائب رئيس البعثة والقائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة في الكويت: يسعدني أن أقول إن هذا العام يصادف السنة السابعة لانعقاد مؤتمر التعليم والبحث في الأمن السيبراني وجمع CERC مرة أخرى نخبة من خبراء الأمن السيبراني، ليشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتقوية قدرتنا الجماعية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة ويعكس موضوع هذا العام التقارب الذكي للدفاع السيبراني من أجل عالم رقمي أكثر أمانا، الحاجة إلى اتباع نهج مبتكر وموحد في مجال الأمن الرقمي.



بدوره، ألقى البروفيسور خالد البقاعين رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا كلمة افتتاحية رحب فيها بالضيوف والمشاركين، قال فيها: جانيت روغن نائبة رئيس البعثة في المفوضية البريطانية العليا، الضيوف الكرام، الزملاء، والأصدقاء، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في مؤتمر CERC 2025 وأعرب عن امتناني للمجلس الثقافي البريطاني والمفوضية البريطانية العليا على دعمهما المتواصل لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. كما أتوجه بخالص الشكر إلى جميع الشركاء الذين أسهموا في نجاح المؤتمرات السابقة.



وأضاف البقاعين: الأمن السيبراني لم يعد مجرد قضية تقنية، بل أصبح محورا أساسيا في التنمية الوطنية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تبنت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا نهجا استراتيجيا في تطوير التعليم والبحث في مجال الأمن السيبراني، يقوم على ثلاث ركائز أساسية: دمج الأمن السيبراني في المناهج الدراسية، ودعم الشهادات المهنية المعتمدة دوليا، وحماية البنية التحتية الرقمية من خلال الأبحاث التطبيقية ونحن فخورون بأن نكون في طليعة المؤسسات الأكاديمية التي تعمل على إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على حماية مستقبلنا الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.



من جهته، ألقى البروفيسور عمر رانا الأستاذ والعميد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في جامعة كارديف البريطانية، كلمة أشاد فيها بالتعاون الأكاديمي المتميز بين الجامعات البريطانية وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن مشاركة الكويت في المؤتمر منذ انطلاقه عام 2021 عكست التزاما حقيقيا بتطوير التعليم والبحث في مجال الأمن السيبراني.



وأثنى رانا على حرص د. خالد البقاعين على استمرار انعقاد المؤتمر حتى خلال فترة جائحة كورونا، مشيدا بالمختبرات المتقدمة التي تضمها الكلية، خاصة مختبر الأمن السيبراني، ومستوى الطلاب الكويتيين المشاركين، وازدياد عدد الدارسين منهم لتخصص الأمن السيبراني في المملكة المتحدة.



وفي ختام كلمته، قام رانا بتكريم رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الكلية، تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي. كما تم تكريم المشاركين في المؤتمر، وهم: ستيوارت سمرز نائب رئيس البعثة والقائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة في الكويت، والبروفيسور عمر رانا، الأستاذ والعميد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في جامعة كارديف البريطانية، والبروفيسور راجاراجان، ممثل جامعة لندن وعدد من الخبراء المشاركين في المؤتمر.



ويعد CERC 2025 أحد أبرز المؤتمرات الأكاديمية المتخصصة في المنطقة، حيث هدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين الكويت والمملكة المتحدة، وتطوير حلول بحثية مبتكرة تسهم في دعم الأمن الرقمي واستدامته.