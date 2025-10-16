أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن الحلف شرع في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإضافية لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديدات المتزايدة للطائرات من دون طيار، مؤكدا أهمية التنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي لضمان فعالية الجهود المشتركة في هذا المجال.



وقال روته، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل عقب اجتماع وزراء دفاع الحلف، إن «الناتو»: «يرفع من مستوى اليقظة ويعزز وضعه الدفاعي على الجناح الشرقي بما في ذلك من خلال مبادرة «الحارس الشرقي» التي أطلقت حديثا في بحر البلطيق».



وأوضح أن الحلف «يعمل حاليا على اختبار أنظمة متكاملة للكشف والتتبع والتحييد لمواجهة التهديدات الجوية»، مشيرا إلى أن «الناتو» سيستخدم آلياته الخاصة بالمشتريات لتطوير قدرات فعالة ومنخفضة التكلفة لمكافحة الطائرات المسيرة.



وأضاف أن «تسع دول حليفة إلى جانب أوكرانيا تعاونت هذا الشهر لدعم قدرات الدنمارك في التصدي لتهديدات الطائرات من دون طيار»، معتبرا ذلك «مثالا واضحا على سرعة وفعالية التعاون الذي يميز حلف الناتو».



وشدد على أن الحلف يتعامل بجدية مع أي تهديدات جوية محتملة قائلا «لن نسقط أي طائرة في أجواء «الناتو» ما لم تشكل تهديدا مباشرا لكن إذا فعلت فإن لقواتنا كامل الصلاحيات للتصرف فورا».



وأكد روته أهمية التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن «حلف الناتو يركز على الجوانب العسكرية بينما يوظف الاتحاد الأوروبي قدراته الصناعية والمالية لدعم الأهداف المشتركة».



وأضاف «دعوني أقولها بوضوح الاتحاد الأوروبي و«الناتو» يعملان جنبا إلى جنب وبشكل وثيق وكل طرف يدرك نقاط قوته نحن سعداء بما يقوم به الاتحاد وهم سعداء بما نقوم به نحن وهذا التعاون يسير بانسجام وفاعلية».



واختتم روته بالتأكيد على أن حلف شمال الاطلسي سيظل تحالفا دفاعيا بحتا «لكنه مستعد وقادر على فعل كل ما يلزم للحفاظ على أمن نحو مليار من مواطنيه وسلامة أراضيه».



من جهته، دعا وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى زيادة إنفاقها على شراء الأسلحة الأميركية المخصصة لأوكرانيا، مؤكدا أن «السلام يتحقق عبر القوة الحقيقية وليس عبر الكلمات القوية».



وشدد هيغسيث في تصريح للصحفيين خلال مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل على ضرورة تعزيز القدرات العسكرية لـ «الناتو» ولأوكرانيا في مواجهة روسيا.



وقال الوزير الأميركي في هذا السياق «إنك تحصل على السلام عندما تكون قويا وليس عندما تستخدم الكلمات القوية بل عندما تمتلك قدرات حقيقية تحظى باحترام الخصوم».



وأعرب عن توقعاته بإعلان مزيد من الدول الأوروبية عن مساهمات جديدة في برنامج «قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية» الذي يسمح لحلفاء واشنطن بتمويل شراء الأسلحة الأميركية لأوكرانيا.



في السياق ذاته، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يراقب ما نقوم به ويجب ألا يكون لديه أي شك بأنه إذا تم تهديد «الناتو» فإننا سنتحرك».