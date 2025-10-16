في إطار المنافسات الرياضية التي تجمع مؤسسات الدولة وتعزز روح الأخوة والتعاون بين منتسبيها، حقق فريق وزارة الداخلية فوزا ثمينا على نظيره فريق الحرس الوطني بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباراة كأس السوبر لكرة القدم للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للموسم الرياضي 2025-2026.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن المباراة جاءت متكافئة بين الفريقين وشهدت مستوى فنيا مميزا يعكس جاهزيتهما العالية، حيث ظهر لاعبو وزارة الداخلية بانضباط تكتيكي وروح جماعية مكنتهم من السيطرة على مجريات اللقاء وتحقيق الفوز المستحق، في حين قدم فريق الحرس الوطني أداء قويا وأظهر روحا رياضية عالية حتى صافرة النهاية.

وأشاد منظمو البطولة بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به المباراة، مؤكدين أن اللقاء بين الفريقين يعكس الصورة المشرفة للرياضة الحكومية، وما تشهده من اهتمام وتطور ملحوظ بفضل دعم القيادات العليا في مختلف المؤسسات.

من جانبهما، عبر الجهازان الفني والإداري لفريق وزارة الداخلية عن بالغ فخرهما بهذا الإنجاز، مؤكدين أن الفوز بكأس السوبر يأتي ثمرة للجهود المتواصلة في إعداد الفريق والحرص على تمثيل وزارة الداخلية خير تمثيل في جميع المحافل الرياضية.

وبمناسبة تحقيق اللقب، أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف عن اعتزازه بالمستوى المشرف الذي قدمه فريق وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذا الفوز يجسد ما تحظى به الرياضة الشرطية من دعم غير محدود من القيادة العليا في وزارة الداخلية، والذي كان له الأثر البالغ في تعزيز حضور الفرق الشرطية وتحقيقها للإنجازات المتميزة.

وأشار إلى أن اتحاد الشرطة الرياضي مستمر في دعم وتنمية النشاط الرياضي لمنتسبي الوزارة، بما يسهم في تطوير قدراتهم البدنية والذهنية، ويعزز من روح الانتماء والعمل الجماعي في مختلف المجالات الأمنية والرياضية.