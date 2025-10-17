

أطلقت الفنانة عبير نعمة أغنيتها المصورة الجديدة تحت عنوان «أمل» في عمل فني مؤثر يحمل طابعا إنسانيا عميقا ورسالة تتجاوز حدود الرومانسية المعتادة، والأغنية من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع جورج قسيس وماسترينغ وتسجيل هادي شرارة.



تم تصوير الفيديو كليب في لبنان، تحت إدارة المخرج إيلي فهد الذي قرر وعبير نعمة كسر النمط التقليدي للفيديو كليب الرومانسي، واختارا تحويله إلى تحية رمزية ورسالة تقدير للطاقم التمريضي والطبي والحراس الصامتين الذين يرافقوننا من لحظة الولادة حتى الوفاة، ويشهدون على كل مرحلة من مراحل حياتنا بحب من لحظات الفرح والألم إلى لحظات الضعف والقوة، ولم يتم الاعتماد على المشاهد التمثيلية فقط، بل على نقل مشاهد واقعية من داخل الجناح الخاص بالولادة في احد المستشفيات.



وعن «أمل» قالت عبير، بحسب مجلة «لها»: «هذه الأغنية الرومانسية هي بمنزلة حالة وجدانية قريبة جدا إلى قلبي ومساحة امتنان، استمتعت كثيرا أثناء تأديتي لدوري في العمل المصور وشعرت بصدق التجربة بحيث عشت واقع هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في الظل، لكن لا شك في أن وجودهم أساسي في أدق لحظات حياتنا».