بحث المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالتكليف محمد المناعي مع رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نبيل غيشان والمدير العام لوكالة أنباء البحرين (بنا) عبدالله بو حجي أوجه التعاون الإعلامي المشترك وسبل تطوير العلاقات المهنية بين وكالات الأنباء.



وأكد المناعي خلال استقباله في مكتبه أمس الخميس غيشان وبو حجي ضرورة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين وكالات الأنباء الخليجية والعربية عموما للارتقاء بالأداء والرسالة الإعلامية وسط التحديات التي يفرضها التقدم التكنولوجي والإعلام الجديد.



وقال إن اللقاء بين المؤسسات الإعلامية العربية ينطوي على أهمية خاصة في تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر بما يخدم تطور العمل الإعلامي وفتح آفاق جديدة للتنسيق المشترك وتطوير مجالات العمل الصحفي والتدريبي.



من جهته، أشاد غيشان خلال اللقاء بالدور البارز الذي تؤديه وكالة «كونا» على الساحة الإعلامية العربية وما تتميز به من مهنية عالية وموثوقية في نقل الأخبار، مؤكدا أنها تمثل نموذجا متميزا لوكالة الأنباء الوطنية التي تجمع بين الخبرة والحداثة.



وأضاف غيشان أن التعاون القائم بين وكالتي «كونا» و«بترا» يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والكويت، منوها بما تبذله «كونا» من جهود متواصلة لتطوير العمل الإعلامي وتبني أحدث التقنيات في مجالات التحرير والبث الإخباري.



وقد تناول اللقاء أوجه التعاون الإعلامي المشترك وسبل تطوير العلاقات المهنية بين وكالات الأنباء وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية المختلفة لاسيما في إطار التحرير والتصوير والإنتاج الإخباري والدورات التدريبية وتطوير الكوادر الإعلامية بما يعزز من قدرات وكالات الأنباء على مواكبة التحولات التقنية والإعلامية الحديثة. وعقب اللقاء، قام المناعي وغيشان وبو حجي بجولة في عدد من إدارات الوكالة شملت قطاع التحرير، حيث استمعوا إلى شرح موجز عن آلية سير العمل والتقنيات الحديثة المستخدمة في مختلف الخدمات الإخبارية والنشرات المختلفة، كذلك اطلعوا على عمل «مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات» و«واحة كونا الذكية» ومركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية.