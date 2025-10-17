أكدت سفيرة مملكة ليسوتو لدى البلاد مانثابيسينج أرسيليا فوهليلي أن الكويت تمثل نموذجا يحتذى في العمل الإنساني بما يعكس الوجه الحضاري المشرق لـ«كويت الإنسانية».



وقالت السفيرة فوهليلي لـ «كونا» لدى لقائها الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية فهد المنديل، إن زيارتها للجمعية تهدف إلى الاطلاع عن كثب على أنشطة وبرامج الجمعية الإنسانية والتطوعية وبحث سبل فتح قنوات للتعاون المستقبلي بين الجمعية ونظيرتها في ليسوتو.



وأعربت عن تقديرها الكبير لما تقدمه جمعية الهلال الأحمر من جهود إنسانية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدة بدورها الريادي في دعم المتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم.



من جانبه، أكد الأمين العام للجمعية فهد المنديل الحرص على مد جسور التعاون الإنساني مع مختلف الدول والمنظمات حول العالم، انطلاقا من الدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به الكويت.



وقال المنديل إن اللقاء مع سفيرة ليسوتو تناول سبل تعزيز التعاون الإنساني والاطلاع على البرامج والمشاريع التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في العديد من الدول.



وأضاف أن الجمعية تواصل رسالتها الإنسانية في مختلف مناطق العالم من خلال بناء شراكات فاعلة مع الدول والمؤسسات الإنسانية لتوسيع نطاق عملها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الإنسانية المشتركة.