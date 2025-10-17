ما حكم شراء سبائك الذهب من الأونلاين؟



٭ نعم، يجوز شراء الذهب عن طريق الأونلاين.



أسافر 80 كم هل أقصر؟



عندي منزل يبعد أكثر من 80 كم فهل كل مرة أنوي فيها السفر لما أذهب إليه؟ أم مرة واحدة لكل السفرات؟ وهل أجمع الصلاة وأقصر؟



٭ لا يعتبر المنزل الذي يبعد 80 كم مسافة سفر، لأن المسافة تحسب من نهاية البناء للمدينة وليس من المنزل.



طباخ غير مسلم



هل يجوز استقدام طباخ غير مسلم؟



٭ يجوز استقدام طباخ ليس من أهل الكتاب، لأن الطبخ لا يشترط فيه ذلك، ولكن بشرط ألا يذبح الذبيحة للمسلمين.



زيارة الأم



أختي بالعدة وأمي كبيرة بالسن ما تمشي، هل يجوز أن نزورها وترجع بيتها؟



٭ يجوز لها زيارتها في النهار قبل الغروب.



المعتدة



عدة المطلقة ثلاثة قروء هل لابد ان تقضيها بالبيت أم يجوز ان تخرج؟



٭ المعتدة في العدة الرجعية يجوز لها الخروج بإذن زوجها.



الجمع في الصلاة



هل يجوز تقديم صلاتي الظهر والعصر معاً إذا كان الشخص مريضاً؟



٭ يجوز للمريض الجمع عند المشقة.



الإكزيما



هل خروج الدم من إكزيما باليد والقدم نجاسة؟



٭ لا تعتبر نجسة.



زيادة في السعر



كلفني صاحب العمل، بأن أبيع مكيفات بـ 50 دينارا واستطعت بيعها بـ 70 دينارا، هل آخذ الـ 20 الفرق؟



٭ استأذن من المالك لها بأن ما زاد من ثمنها مكافأة لك.



مشاهدة التلفاز



هل يجوز للمعتدة أن تشاهد التلفاز؟



٭ يجوز طالما تشاهد أمورا مباحة.