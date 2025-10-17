البغلي: ذوو البصيرة جزء لا يتجزأ من ثروتنا البشرية ونفاخر بهم بين الشعوب



بشرى شعبان



برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، احتفت مبرة السيدة نفيسة الخيرية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للمكفوفين، بالنسخة الأولى من مسابقة البغلي للمكفوفين المتميزين 2025، في حفل شهد حضور عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية والإعلامية.



وشارك في الحفل الرئيس الفخري للنادي الكويتي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله ورئيس مجلس إدارة مبرة السيدة نفيسة الخيرية إبراهيم البغلي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمكفوفين فايز العازمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمبرة مرتضى الجدي، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة.



وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت الوزيرة الحويلة أن هذه المسابقة تجسد معاني الإرادة والتميز، قائلة: «نحتفي اليوم بالعزيمة والإرادة والتميز، ونكرم طاقات استثنائية أثبتت أن الإبداع لا تحده الإعاقات، وأن البصيرة أعمق من البصر، والعزيمة أصدق من الظروف».



وأضافت ان رعاية الوزارة للمسابقة تعكس إيمان الدولة بقدرات ذوي الإعاقة وحرصها على تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، مشددة على أنهم «جزء أصيل من نسيج الوطن وشركاء في التنمية والعطاء».



وأعربت الحويلة عن فخرها بالمشاركين والفائزين، مؤكدة أن ما قدموه «رسالة أمل وقوة وإلهام»، مقدمة شكرها لمبرة السيدة نفيسة الخيرية وجمعية المكفوفين الكويتية على جهودهما في دعم وتمكين ذوي الإعاقة البصرية.



وأكدت الحويلة أن «دعم وتمكين ذوي الإعاقة رسالة وطنية وإنسانية نعتز بها، وهي في صميم اهتمام قيادتنا السياسية الرشيدة التي أولت هذه الفئة الغالية كل الرعاية والاهتمام، إيمانا منها بحقهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن، فلقد أكدت قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، فوفرت الدولة التشريعات والخدمات والدعم لضمان اندماج ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف المجالات التعليمية والمهنية والاجتماعية».



واختتمت الحويلة كلمتها بالتأكيد على أن الدعم المتواصل من القيادة هو ما يشكل حافزا لنا جميعا لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، من أجل بناء مجتمع شامل وعادل لا يقصي أحدا، ويحتضن جميع أبنائه بمحبة ومساواة.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مبرة السيدة نفيسة الخيرية إبراهيم طاهر البغلي أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة البصرية يمثل أولوية استراتيجية للمبرة، قائلا «أبناؤنا من ذوي البصيرة الذين منحهم الله نور القلب وذكاء العقل وقوة الإرادة، جزء لا يتجزأ من ثروتنا البشرية التي نفاخر بها بين الشعوب».



وأشار البغلي إلى أن المسابقة تشكل خطوة مهمة نحو تمكين المكفوفين وتشجيعهم على الإبداع والتميز، موجها شكره للوزيرة الحويلة على رعايتها ودعمها، ولجمعية المكفوفين الكويتية على تعاونها في إنجاح الفعالية.



بدوره، ثمن رئيس الجمعية الكويتية للمكفوفين فايز لافي العازمي رعاية الوزيرة ودعم إبراهيم طاهر البغلي، مؤكدا أن «التعاون بين الجمعية والمبرة يمثل نموذجا وطنيا ناجحا في دعم وتمكين ذوي البصيرة»، مشيرا إلى أن الحفل الختامي تتويج للنجاحات التي حققها المشاركون.



من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المبرة ومديرها العام مرتضى الجدي استمرار المبرة في تنظيم المبادرات والفعاليات الداعمة للمكفوفين، مشددا على الحرص على تعزيز اندماجهم الاجتماعي والثقافي وتمكينهم من الإبداع والابتكار.



وفي نهاية الفعالية، كرمت المبرة الفائزين بجميع مستويات جوائزها الخمسة، حيث حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة 400 دينار و350 المركز الثاني و300 دينار للثالث إلى جانب شهادة تهنئة ودرع مبرة السيدة نفيسة الخيرية، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بإنجازاتهم التي تعكس إيمان المجتمع الكويتي بقدرة أبنائه من ذوي البصيرة على الإسهام الفاعل في بناء الوطن.