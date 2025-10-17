

عبدالكريم أحمد



ألغت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمتي أول درجة والاستئناف، كانا قد قضيا بإلغاء قرار الهيئة العامة للقوى العاملة باعتماد تشكيل مجلس إدارة نقابة وزارة الكهرباء والماء للدورة الانتخابية 2022/ 2026 بطريق التزكية ما يترتب على ذلك من آثار. وقضت «التمييز» ببطلان صحيفة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الكلية لعدم توقيعها من محام مقبول أمامها.



وكان المحامي د.فهد الحبيني قد طعن أمام «التمييز» ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى المقدمة للمحكمة الكلية استنادا إلى أنها لم توقع من محام وأنها كانت موقعة من شخص دون بيان صفته أو درجة قيده، مشيرا إلى أنه لجأ إلى جمعية المحامين وأثبت من خلالها أن هذا الشخص كان وقت إيداع الصحيفة محاميا تحت التمرين، ما يجعل الصحيفة باطلة وفقا لقانون المحاماة.



وجاء في حيثيات حكم محكمة التمييز أن المادة «6 مكرر» من قانون المحاماة تنص على أنه «لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه أو يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص أو يوقع على الدعاوى أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام»، وهو ما يجعل صحيفة الدعوى باطلة بطلانا مطلقا.