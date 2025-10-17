بيروت - بولين فاضل



يستعد الفنانان إليسا ووائل كفوري لإحياء حفل غنائي ضخم في «موسم الرياض»، يوم 24 الجاري على خشبة مسرح أبو بكر سالم، من تنظيم شركة «بنش مارك». وقد أعلن حساب «موسم الرياض» عبر «إكس» عن هذا الحدث.



من جانب آخر، ما زالت إليسا تحصد نجاحات ألبومها الأخير «أنا سكتين»، الذي تصدر قوائم الاستماع في الوطن العربي، خاصة أغنيته التي تحمل الاسم نفسه، حيث تجاوزت مشاهداتها على «يوتيوب» حاجز المليون ونصف مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحها.



أما وائل كفوري فقدم أغنيته الوطنية الجديدة «راجعين»، التي شدا بها للمرة الأولى في مهرجانات الأرز الدولية في لبنان، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع بلال الزين، إنتاج وائل كفوري نفسه.