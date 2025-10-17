دعت لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنات من ذوي الإعاقة ممن لديهن طلب مسكن مؤجر لدى المؤسسة وقمن بتحديث بياناتهن في وقت سابق للمشاركة في قرعة خاصة تنظم لهن لهذا الغرض في منطقتي الصليبية وتيماء، وذلك يوم 28 أكتوبر الجاري الساعة 10 صباحا في قاعة عباس معرفي بمبنى المؤسسة بجنوب السرة.



وقالت اللجنة في تصريح صحافي إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات المؤسسة نحو تمكين المرأة وتعزيز فرصها في الحصول على الرعاية السكنية المناسبة استنادا إلى المادة 27 من لائحة الرعاية السكنية والتي تنص على توفير مسكن ملائم ـ بصفة إيجار ـ للكويتية المعاقة زوجة أو مطلقة أو أرملة غير الكويتي من خلال المساكن المؤجرة دون التقيد بأولوية الطلبات المسجلة عليها.



وأشادت بالدعم الكبير الذي توليه الدولة لفئة ذوي الإعاقة وحرصها على تذليل العقبات أمامهن لضمان اندماجهن الكامل في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى في تاريخ المؤسسة بتوفير قرعة خاصة للمواطنات من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والمواطنات.