كلفت جامعة الدول العربية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة في قطر الأربعاء الماضي عميد كلية العلوم الاجتماعية السابق بجامعة الكويت واستشاري الأسرة والمراهقة د.حمود القشعان بتقديم المقترح العربي لتأهيل المقبلين على الزواج لبناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك.



وقال القشعان لـ«كونا» إن التكليف جاء خلال أعمال اجتماع الخبراء حول «الدليل الاسترشادي لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي» بمشاركة مختصين من دول عربية من بينها دولة الكويت بهدف الحد من التفكك الأسري وتعزيز تماسك المجتمع العربي.



وقال القشعان إنه تم تقديم دليل المشروع العربي في إطار الشراكة بين معهد الدوحة الدولي للأسرة في دولة قطر والأمانة العامة للجامعة العربية، موضحا انه يحتوي على محاور علمية وتطبيقية وزعت على مندوبي الدول العربية المعتمدين بالجامعة العربية لدراستها والشروع في تطبيقها بكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة.



تأتي مشاركة القشعان بناء على ترشيح اللجان المختصة في الجامعة العربية وباعتماد من معهد الدوحة لتقديم هذا المشروع بصفته خبيرا خليجيا وكويتيا يجمع بين الطرح العلمي والميداني نتيجة الدراسات الميدانية التي قدمها خلال الملتقيات والمؤتمرات العربية التي تعني بالأسرة وتعزيز الزواج.



ويمثل هذا الدليل خطوة مهمة نحو توحيد المنهجيات والرؤى في مجال تأهيل المقبلين على الزواج من خلال الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي أنجزها معهد الدوحة الدولي للأسرة وعلى رأسها التقرير المشترك لعام 2024 حول تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي والذي أبرز الحاجة الملحة إلى برامج وطنية فعالة تسهم في الحد من التفكك المبكر لمؤسسة الزواج وتعزيز استقرارها.