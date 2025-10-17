أكدت سفارتنا لدى مصر عمق العلاقات الكويتية - المصرية وتميزها عبر التاريخ بوحدة المصير المشترك لاسيما في المواقف التي شهدت الحروب والمحن.



جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار في السفارة نواف الرجيب لـ«كونا» بمناسبة زيارة وفد برئاسته مقابر شهداء الكويت في المقابر العسكرية بمحافظة السويس المصرية تزامنا مع الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر 1973.



وقال المستشار الرجيب إن زيارة الوفد مقابر الشهداء جاءت «تكريما لتضحيات الجنود التي اختلطت فيها الدماء العربية دفاعا عن الحقوق والسيادة والتي كانت للكويت فيها مشاركة عسكرية واقتصادية مهمة».



واستذكر الرجيب بكل إجلال تضحيات شهداء الجيش الكويتي على الجبهة المصرية، مؤكدا تكاتف الكويت مع شقيقاتها من الدول العربية وحرصها على الدفاع عن القضايا المصيرية.



وأضاف أن الكويت تولي القضايا العربية اهتماما كبيرا على كل المستويات لاسيما ما يتعلق بالأزمات، وأنها سباقة دائما في دعم حقوق الدول العربية ونصرة قضاياها المصيرية.



وفيما يتعلق بدور مصر الإقليمي والدولي، ثمن الرجيب ما تقوم به مصر من «دور كبير» من أجل إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، معربا عن التقدير لجهودها في مجال حفظ التاريخ العربي والرعاية الكاملة لمقابر الأبطال الشهداء من البلدان العربية.