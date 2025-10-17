أكدت الكويت التزامها بالعمل البناء مع جميع الشركاء المعنيين بغية الوصول إلى عالم خال من الفقر والجوع، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي راشد فرحان مساء الأربعاء أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بندي «القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى» و«التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية للجنة الاقتصادية والمالية».



وحذر فرحان من أن قرابة 800 مليون شخص لايزالون يعانون من الفقر المدقع، في حين يشكل الأطفال والشباب 60% من الفئات الأكثر فقرا، وذلك بحسب تقارير الأمم المتحدة. واستشهد بأن نحو 350 مليون شخص في القارة الأفريقية وحدها يواجهون مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي، في حين أدت سياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي.