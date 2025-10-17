أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أن تمكين المرأة الكويتية في مجال السلام والعمل الانساني ليس هدفا فحسب بل هو مسار وطني مستدام.



جاء ذلك في كلمة للسفيرة الشيخة جواهر الصباح في احتفاء وزارة الخارجية في فعالية بعنوان: «دور المرأة في العمل الانساني.. فرص وتحديات» بمناسبة بمرور 25 عاما على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) المعني بإشراك المرأة في عمليات السلام والعمل الإنساني حول العالم المقام، بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد ولفيف من ممثلي المنظمات الدولية والإنسانية والبعثات الديبلوماسية لدى الكويت.



وقالت السفيرة الشيخة جواهر إن مسار الكويت الوطني في تمكين المرأة الكويتية ينبع من توجيهات سامية ومن الإيمان بأن السلام لا يصان إلا بمشاركة الجميع، مؤكدة استمرار التزام دولة الكويت بمواصلة تنفيذ خططها الوطنية وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لترسيخ حضور المرأة الكويتية في مسارات الوساطة وبناء السلام.



وأضافت «نحتفل تحت مظلة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة قرار مجلس الأمن 1325 المعنون المرأة والسلام والأمن بمرور 25 عاما على صدور ذلك القرار التاريخي الذي أرسى إطارا دوليا شاملا يكرس الدور الحيوي للمرأة في تحقيق الأمن والاستقرار وفي بناء مجتمعات يسودها العدل والسلام».



من جانبها، أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت غادة الطاهر بدور الكويت عالميا في المجال الإنساني.



بدوره، ثمن رئيس البعثة الاقليمية للجنة الاقليمية للصليب الأحمر مامادو سو الدور القيادي لدولة الكويت في إنشاء مجتمع دولي معني في تسليط الضوء ودعم دور المرأة في عمليات السلام والعمل الإنساني حول العالم والسعي وراء حقوقهن في الحصول على الحماية وهن يقمن بعملهن.