

يحيى حميدان



حقق الفحيحيل فوزا مهما على حساب النصر 2-1 مساء أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



ورفع «أحمر العاشرة» رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما بقي «العنابي» بلا رصيد من النقاط في المركز العاشر والأخير، الا أنه استطاع أن يهز الشباك بعد صيامه في الجولات الأربعة الماضية.



فضل الفريقان اللعب الهجومي منذ إطلاق صافرة البداية، حيث حاول كل طرف هز الشباك مبكرا، ولاحت عدة فرص لصالح النصر من المهاجم عبدالرحمن الرشيدي، الا أنه سدد الكرة الأولى في الشباك الخارجية لحارس الفحيحيل عبدالرحمن المجدلي (4)، ومرت المحاولة الثانية بجانب القائم الأيسر (8).



وشكلت الجهة اليسرى لـ «أحمر العاشرة»، التي شغلها همام محمود وسلمان البوص، خطورة بالغة على «العنابي»، إلى أن جاء هدف السبق للفحيحيل من كرة مرسومة قدمها البرازيلي فيتور داسيلفا لزميله الجزائري زكريا بن شاعة، الذي حولها في مرمى حارس النصر محمد هادي (32).



وأجرى مدرب «العنابي»، التونسي جميل بلقاسم، تبديلا اضطراريا بخروج المدافع محسن فلاح للاصابة ودخل بدلا منه فواز الخالدي (44)، وانتهى الشوط الأول بتفوق الفحيحيل على النصر بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، حاول «أحمر العاشرة» التعزيز بعد مجهود فردي من فيتور وسدد الكرة بجانب المرمى (46).



وفرط «العنابي» في فرص التعديل التي أتيحت للاعبيه، حيث أضاع مهاجمه فواز المبيلش فرصة ذهبية من انفراد صريح وتصدى حارس الفحيحيل عبدالرحمن المجدلي لكرته (56)، ولم يتعامل عبدالرحمن الرشيدي كما يجب مع الكرة التي تهيأت أمامه والمرمى خال أمامه، بيد أنه سددها فوق المرمى (66).



وعاقب الفحيحيل منافسه بعدما سجل الهدف الثاني عبر مدافع النصر فواز الخالدي بالخطأ في مرمى فريقه بعدما وضع كرة فيتور في الشباك (84).



وقلص عبدالرحمن الرشيدي الفارق لصالح النصر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



أدار المباراة الحكم سعود السمحان وأجاد في قراراته.



مباراتا اليوم



وتختتم منافسات الجولة الخامسة اليوم بإقامة مباراتين، حيث يحل الكويت برصيد 10 نقاط ضيفا على الشباب بـ7 نقاط على ملعبه بمدينة الأحمدي، ويسعى الفريقان إلى تعزيز مركزيهما، إذ إن «الأبيض» كان متصدرا للفرق قبل توقف الدوري. وفي المباراة الثانية سيكون الصراع شديدا بين السالمية بـ9 نقاط مع العربي بـ8 نقاط.