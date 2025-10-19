

حافظت إسبانيا على صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وانتزعت الأرجنتين المركز الثاني من فرنسا، فيما تراجع المغرب مركزا واحدا رغم تحطيمه الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية.



وتشبثت إسبانيا بالصدارة التي استعادتها في تصنيف الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2014، بفضل انتصارين متتاليين على جورجيا وبلغاريا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.



واستعادت الأرجنتين، التي فقدت الصدارة الشهر الماضي بعدما اعتلتها منذ أبريل 2023، المركز الثاني من فرنسا، عقب سقوط الأخيرة في فخ التعادل مع مضيفتها آيسلندا 2-2 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية، وذلك بعد فوزها على أذربيجان 3-0 في الجولة الثالثة.



وعادت ألمانيا، التي كانت خسرت ثلاثة مراكز في تصنيف الشهر الماضي، إلى نادي العشرة الأوائل بعدما ارتقت مركزين على حساب كرواتيا والمغرب، مستغلة إهدار الأولى لنقطتين في التصفيات المؤهلة إلى العرس العالمي، فيما لم يشفع للثاني فوزه على البحرين وديا وجمهورية الكونغو في التصفيات الأفريقية بنتيجة واحدة (1-0)، حيث رفع رصيده إلى 16 فوزا متتاليا وفض الشراكة مع اسبانيا التي حققت 15 فوزا متتاليا في الفترة بين 2008 و2009.



وتراجع المغرب الذي كان يمني النفس بتكرار إنجازه عام 1998 عندما حقق أفضل ترتيب في تاريخه وهو العاشر، مرتبة واحدة إلى المركز الحادي عشر.



وارتقت هولندا إلى المركز السادس على حساب البرازيل التي تراجعت مركزا واحدا للمرة الثانية تواليا.



تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:



1 ـ إسبانيا 1880.76 نقطة



2 ـ الأرجنتين 1872.43 (+1)



3 ـ فرنسا 1862.71 (-1)



4 ـ إنجلترا 1820.3



5 ـ البرتغال 1778



6 ـ هولندا 1759.17 (+1)



7 ـ البرازيل 1785.85 (-1)



8 ـ بلجيكا 1740.01



9 ـ إيطاليا 1717.15 (+1)



10 ـ ألمانيا 1713.3 (+2)