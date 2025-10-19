حنان عبد المعبود

انطلقت أول من أمس بطولة النادي العلمي الدولية للقوارب اللاسلكية، بمشاركة 60 متسابقا يمثلون 8 دول هي الكويت، الإمارات، قطر، أميركا، المملكة المتحدة، ماليزيا، تايلند وإندونيسيا، وذلك في منطقة الخيران البحرية.



وتعد البطولة هي الأبرز على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقام تحت إشراف لجنة تحكيم دولية، وتحمل أهمية كبيرة لدى مجتمع المتسابقين في الرياضات البحرية، خاصة أنها من الرياضات الحديثة والمنتشرة بشكل قوي على مستوى العالم في الفترة الماضية.



وانطلقت المسابقة في أربع فئات للسباق، هي «مونو 26 سي سي»، «كتمران 26 سي سي»، «مونو 29 سي سي» و«كتمران 29 سي سي».



من جانبه، قال أمين عام النادي العلمي علي كاظم الجمعة، إن النادي العلمي من الجهات الرائدة في تنظيم البطولات والمسابقات الدولية، مؤكدا سعى النادي إلى أن تكون هذه البطولة ثابتة في أجندته للأعوام المقبلة، للإسهام في توسيع قاعدة ممارسي رياضة سباق القوارب اللاسلكية، مبينا أن البطولة تمتلك حضورا وتأثيرا إيجابيا على جمهور الشباب، خاصة أن هذه الرياضة ستكتسب شهرة أعلى مع مرور الوقت، وستجد إقبالا ورغبة من الشباب في الحضور والمشاركة.



وأكد الجمعة حرص النادي العلمي على تسخير إمكانياته وتذليل كافة العقبات لإنجاح البطولة لتخرج بالصورة التي تليق باسم الكويت، مشددا على استمرار هذه البطولة في الأعوام المقبلة لما لها من فائدة في إخراج طاقات الشباب واستغلال وقتهم بشكل تنافسي، موجها الدعوة إلى محبي رياضة سباق القوارب اللاسلكية والجمهور العام للاستمتاع بالبطولة وأجوائها التنافسية الممتعة.



4 فئات



من جهته، قال مشرف البطولة عبدالعزيز اليعقوب، إن القوارب اللاسلكية «التحكم عن بعد» المخصصة للسباق في بطولة النادي العلمي للقوارب اللاسلكية، مشابهة للقوارب الحقيقية من حيث الأداء والسرعة والماكينة، ولكن حجمها أصغر ويتم التحكم فيها عن بُعد، مضيفا أن سرعتها عالية تصل إلى 100 كم وأكثر، ومزودة بمحرك «جازولين» بأحجام تتراوح بين 26 سي سي و29 سي سي.



وأشار إلى أن منافسات البطولة تأتي في 4 فئات للسباق، هي: «مونو 26 سي سي»، «كتمران 26 سي سي»، «مونو 29 سي سي» و«كتمران 29 سي سي»، وتستمر منافساتها على مدار 3 أيام، حيث يشهد اليوم الأول الأدوار التمهيدية، وفي اليومين الثاني والثالث تبدأ المنافسات المؤهلة للأدوار النهائية للبطولة والتي يعتمد نظامها على تحقيق أكبر عدد من النقاط التي يتم تجميعها من جولات كل متسابق في زمن محدد بدء من التصفيات وصولا إلى الجولة النهائية.