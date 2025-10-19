القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، آثر السلام على القوة التي تملكها مصر، فحظي وحظيت معه مصر باحترام الجميع، مؤكدا أن مصر أكدت مكانتها كقوة إقليمية عاقلة تملك القدرة وتختار الحكمة. وقال المستشار عصام فريد - في كلمته أمس عقب إعلان فوزه برئاسة مجلس الشيوخ - أستهل حديثي بتهنئة حضراتكم جميعا على فوزكم بعضوية هذا المجلس العريق، سواء بثقة الناخبين فيمن فاز في الانتخابات، أو بثقة الرئيس فيمن تم تعيينه.



وأضاف «كما أتوجه إليكم جميعا بالشكر والامتنان على انتخابكم لي لرئاسة المجلس، فإنه لفضل منكم، وشرف عظيم لي أن حملتموني هذه الأمانة، وكلفتموني بأدائها، وإني لأدعو الله القدير أن يعينني على أدائها بما يرضيه، وأن أكون عند حسن ظنكم في اختياري لها».



وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن مصر - شعبا وقيادة - تعلم قدر مجلسكم العريق الذي جاوز عمره القرنين من الزمان، باعتباره أول مجلس برلماني في أفريقيا والشرق الأوسط، ولذا ينتظر منكم المشاركة الفاعلة في المجالات النيابية والبرلمانية والسياسية، في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية تعلمونها جيدا.



وتابع فريد: ففي الداخل، وطن بني من جديد، ولا يزال يبنى على بنية تحتية عظيمة لم يشهدها في تاريخه، أسهمت في رفع تصنيف مصر في مؤشرات التنمية وجودة الطرق والمرافق لتبلغ مصاف الدول المتقدمة.



وعلى هذه البنى نهضت الزراعة والصناعة والتجارة، وتهيأت الظروف الاجتماعية لحياة كريمة معيشيا وصحيا وتعليميا وعلميا وتكنولوجيا، من خلال عشرات المبادرات التي أطلقها الرئيس في هذه المجالات. كل ذلك في ظل ثلة - تعرفونها جيدا - كانت قد أرادت لهذا الوطن الدمار والخراب، فحماه الله منهم، وردهم على أعقابهم.



وتابع رئيس المجلس: إقليميا ودوليا، أكدت مصر مكانتها كقوة إقليمية عاقلة تملك القدرة وتختار الحكمة، فقد وضع خطا أحمر للخطر القادم من غرب البلاد على الأمن القومي المصري، وحمت الحدود الجنوبية من خطر الحرب الأهلية في السودان الشقيقة دون تدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، ولم يفرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، حيث آثر الرئيس السلام على القوة التي تملكها مصر، فحظي وحظيت معه مصر باحترام الجميع.