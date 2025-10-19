

مريم بندق



بعد انتهاء المهلة الزمنية للفترة الـ 92 لتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل الراغبين في التوظيف الحكومي المركزي مساء الجمعة، والتي بدأت في 3 الجاري، قالت مصادر لـ«الأنباء» إن 8000 مواطن ومواطنة تقريبا سجلوا في هذه الفترة، التي شهدت إقبالا لافتا في دلالة على زيادة حجم ورغبة المواطنين في الطلب على الوظائف الحكومية.



ولفتت المصادر إلى أن أعداد الراغبين في التوظيف الحكومي تزداد سنويا ويمثلون الفئات التي ترغب في الاستفادة من فرصة عمل ووظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم في ظل استقرار الموظف الحكومي وضمان الحصول على المزايا المالية والعينية التي يتمتع بها. وبينت أنه بتسجيل 8000 مواطن جديد، يبلغ عدد المواطنين الجدد الباحثين عن عمل المؤهلين أول مرة للتوظيف 14389 مواطنا، وذلك بعد إضافة 6389 مواطنا متبقيا من الفترتين الـ(90) و(91) من أصل إجمالي المسجلين فيهما البالغ 15680 مواطنا، بعد أن تم ترشيح 9291 مواطنا ومواطنة خلال أشهر يونيو وأغسطس وسبتمبر الماضية.



هذا، وأوضحت المصادر أن هذا العدد لا يشمل المواطنين المرفوضين من الجهات الحكومية والذين لا تتوافر معلومات أكيدة عن عددهم، ولا يشمل أيضا المواطنين الرافضين لفرص التوظيف التي عرضت عليهم، والذين يبلغ عددهم 6000 مواطن رافض.



وزادت:«هذا العدد أيضا لا يشمل المواطنين المرشحين من قبل الديوان، والذين مازالوا في مرحلة إنجاز إجراءات التعيين».