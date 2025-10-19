

عبدالعزيز الفضلي



ذكرت آخر دراسة شاملة قامت بها وزارة التربية للتكلفة المالية السنوية للطالب في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024/ 2025م أن المبلغ الإجمالي لتكلفة الطالب من الروضة حتى تخرجه في المرحلة الثانوية 21 ألفا و143 دينارا.

وأوضحت الدراسة أن تكلفة الطالب في مرحلة رياض الأطفال هي الأعلى مقارنة في المراحل التعليمية الأخرى، حيث بلغت 6 آلاف و955 دينارا، بينما تأتي المرحلة الابتدائية في المركز الثاني بمبلغ 4 آلاف و995 دينارا، وحلت المرحلة المتوسطة ثالثا بتكلفة مقدارها 4 آلاف و809 دنانير، وأخيرا المرحلة الثانوية 4 آلاف و384 دينارا.

كما تضمنت الدراسة تكلفة الطالب في المدارس ذات النظام البريطاني، إذ كشفت أن القيمة الإجمالية لها 19 ألفا و500 دينار للطالب الواحد من الروضة حتى المرحلة الثانوية، حيث جاءت المرحلة الثانوية الأعلى من ناحية التكلفة، وبلغت 5 آلاف و700 دينار وبعدها المتوسطة 5 آلاف و200 دينار، ومن ثم المرحلة الابتدائية 4 آلاف و800 دينار، وأخيرا جاءت مرحلة رياض الأطفال بمبلغ مقداره 3 آلاف و800 دينار.‫