

رشيد الفعم



أكد مصدر حكومي اعتماد هيكل الخطة السنوية للعام 2026/2025 على 7 ركائز أساسية محددة، تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة، والتي يبلغ عددها (32) برنامجا تنمويا. وأشار المصدر ذاته إلى أن لكل برنامج حزمة من المشروعات المتجانسة، ويتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت بالتنافسية العالمية وبالتالي تحقيق رؤية الدولة في أن تكون مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات.



وبين المصدر أن المشاريع المعتمدة عددها 138 منها 15 مشروعا لم يبدأ و47 في مرحلة التحضير و68 في مرحلة التنفيذ و8 بمرحلة التسليم.



وأشار المصدر إلى أن السنة الحالية بلغ حجم الإنفاق على الخطة الانمائية وفق ميزانية 2026/2025 ما يعادل 1.340.748.979 دينارا.