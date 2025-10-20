القاهرة - محمد سامي



سطر بيراميدز اسمه بأحرف من ذهب في سجل البطولات القارية، بعدما توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدف دون رد سجله المحترف الكونغولي فيستون ماييلي في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ستاد الدفاع الجوي، محققا بذلك البطولة الرابعة في تاريخه بعدما توج بكأس مصر ثم دوري أبطال أفريقيا، فكأس القارات الثلاث «بطل نصف العالم»، مؤكدا انه قوة كروية جديدة في إفريقيا، قادرة على المنافسة وتحقيق البطولات.



وعقب التتويج، أعرب المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن سعادته بالإنجاز الجديد، مؤكدا: «نحن في بيراميدز لا نتوقف عن العمل أو الطموح»، مشيرا إلى أنه سيعتمد خلال المرحلة المقبلة على سياسة التدوير لتجنب الإرهاق والإصابات.



على صعيد آخر، استهل الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز ساحق على حساب مضيفه ديكيداها الصومالي بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من البطولة بعدما قدم عرضا هجوميا قويا تحت قيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا الذي أبدى سعادته بالأداء والانتصار، موضحا أنه يفكر في منح راحة لبعض اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة الإياب المقررة الجمعة المقبل على ملعب السلام في القاهرة لإتاحة الفرصة أمام عدد من العناصر التي لا تشارك بانتظام.



وفي السياق ذاته، حقق الأهلي فوزا ثمينا خارج الديار على مضيفه إيغل نوار البوروندي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.



وقد أبدى المدير الفني الدنماركي يس ثوروب الذي قاد الفريق رسميا للمرة الأولى رضاه النسبي عن الأداء، قائلا: «قدمنا شوطا أول جيدا وخلقنا فرصا عديدة، لكنني لست راضيا تماما عن الأداء في الشوط الثاني. كرة القدم الحديثة لا تعرف المباريات السهلة، وعلينا أن نؤدي بنفس التركيز في مباراة العودة بالقاهرة السبت المقبل».



إلى ذلك، شهد اليوم الثاني من منافسات الجولة الـ 11 للدوري المصري نتائج مثيرة حملت معها بعض المفاجآت، أبرزها عودة الإسماعيلي إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة طويلة من الإخفاقات امتدت لـ 6 مباريات متتالية، حيث نجح في تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم على حرس الحدود بنتيجة 3-1، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الحرس عند 11 نقطة، كما واصل البنك الأهلي عروضه القوية تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب أيمن الرمادي وحقق فوزا خارج ملعبه على حساب الجونة بثلاثية نظيفة ليصل إلى 14 نقطة، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة.