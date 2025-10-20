أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تسخير كافة الإمكانات لإنجاح النسخة الأولى لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور التي تستضيفها البلاد في ديسمبر المقبل، وذلك بإشراف اتحادي الإمارات والدولي للصقور.



وقال الوزير المطيري الذي يرأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة في تصريح صحافي عقب تفقده لمقر البطولة في النادي الكويتي لسباقات الهجن، إن البطولة التراثية تلقى اهتماما كبيرا لدى كافة جهات الدولة ذات العلاقة كونها تعبر عن أواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين في جميع المجالات في ظل رعاية القيادة السياسية للبلدين الشقيقين.



وأوضح أن اللجنة المنظمة لهذا المهرجان التراثي الكبير تعمل بجد على إنجاحه وإخراجه بأبهى صورة، لا سيما انه يعد منبرا لتجسيد العلاقات الأخوية المتجذرة بين الكويت والإمارات.



وأشاد الوزير المطيري بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة باتحاد الإمارات للصقور لتنظيم هذا الحدث التراثي الأصيل الذي سيخصص للصقارة الكويتيين، ما يسهم في الحفاظ على إرث هواية الصقارة وتطويرها، لا سيما أنها ترتبط بوجدان وحياة الآباء والأجداد.



ويبلغ إجمالي جوائز البطولة نحو نصف مليون درهم إماراتي (نحو 40 ألف دينار) وتشمل 7 أشواط متنوعة جميعها للفئة العمرية للصقور أقل من سنة (فئة الفرخ)، كما تم تخصيص شوط للصقر الحر وشوط آخر للشاهين من إنتاج المزارع، إضافة إلى الشوط الختامي على كأس البطولة الرئيسي الذي يشهد تأهل 5 صقور من كل فئة في الأشواط الرئيسية، وذلك لفئات (بيور جير) و(جير شاهين) و(قرموشة) و(جير تبع).