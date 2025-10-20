

القاهرة ـ أحمد صبري



أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د.شريف فاروق أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتا عند 20 قرشا للرغيف الواحد والمسعّر على بطاقات التموين، وذلك رغم تحريك أسعار السولار أمس الأول.



وقال د.شريف فاروق ـ في بيان أمس ـ إن الوزارة تراعي في خططها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.



وأضاف أن الدولة مستمرة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين عبر بطاقات التموين بنفس السعر المقرر، دون أي أعباء إضافية على المواطنين.



يأتي هذا التأكيد في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار المنظومة التموينية، وضمان توفير الخبز البلدي المدعم بشكل منتظم للمواطنين في مختلف المحافظات.