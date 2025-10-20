انطلقت فعاليات الموسم الثقافي الأول لإدارة الفتوى والتشريع أمس الأحد الذي يستمر حتى الـ 23 الجاري برعاية وحضور رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد. وأكد المستشار الماجد في كلمة الافتتاح أهمية هذا الموسم الثقافي كمنصة تسهم في تطوير القدرات العلمية والمهنية لكوادر الفتوى والتشريع، مشيدا بجهود العاملين في الإدارة ودورهم الحيوي في دعم منظومة العمل القانوني في الدولة.



وأوضح الماجد أن الموسم الثقافي يمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز الفكر القانوني وتبادل الخبرات والمعارف بين المستشارين ومحامي الدولة، مشيرا إلى أن هذا الحدث يجسد رسالة الفتوى والتشريع في الجمع بين النصوص القانونية ومقاصدها العليا وترسيخ الفهم المهني والوعي بالمسؤولية في أداء العمل القانوني.



ويهدف الموسم الثقافي إلى نشر الثقافة القانونية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفكري والعلمي في مجالات اختصاصهم تأكيدا على استقلالية الفتوى والتشريع ودورها القضائي الراسخ.



وحضر الافتتاح عدد من المستشارين رؤساء القطاعات الفنية وجمع من محامي الدولة من مختلف الدرجات.