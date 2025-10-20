

صدر مرسوم رقم 199 لسنة 2025 بنقل مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الى الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة. وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يُنقل د.جاسم محمد علي العلي - مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم - للعمل بوظيفة أمين عام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة - بذات درجته الوظيفية (وكيل وزارة) - وللمدة المتبقية من مدة تعيينه بالمرسوم رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه.



مادة ثانية: على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.