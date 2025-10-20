

دارين العلي



في شهر التوعية بسرطان الثدي، ابتكرت مجـموعة «girls’ society» فكرة مبدعة لإيصال رسالة إلى السيدات بأهمية الفحص المبكر وعدم الخوف من المرض وطرق التغلب عليه، عبر تنظيم فعالية لتنسيق الزهور في كافيه سورا بمجمع برج التجارية.



واختارت المجموعة تنسيق الزهور كرسالة معبرة للقول إن المرأة كالورود إذا تم الاهتمام بها بالطريقة الصحيحة أزهرت وأينعت وتغلبت على جميع المصاعب.



الورود رسالة توعية



وقالت صاحبة الفكرة ومسؤولة مجموعة «girls’ society» في الشحومي إن الفعالية أولا وأخيرا تهدف الى جمع أكبر عدد ممكن من السيدات والشابات في ورشة عمل ذات طابع محبب لكنها تهدف إلى غاية أسمى وهي التوعية بمرض السرطان.



وأوضحت أن أساس عمل مجموعة «girls’ society» تنظيم فعاليات شهرية لدعم الشابات صاحبات المشاريع الصغيرة وتشجيع الأخريات على خوض التجارب الناجحة في حياتهن وتطوير الذات لإيجاد فرص أفضل والتعبير عن أنفسهن بشكل أفضل.



ولفتت إلى أن فعالية الورود بالتعاون مع شركة «بف» ليست مجرد ورشة عمل لتنسيق الزهور بل رسالة مهمة للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر وذلك بأسلوب مبتكر بعيدا عن الكلاسيكية، إذ تم اختيار الورود كونها تعطي البهجة للقلب وتحمل رسائل في حب الحياة والفرح.



ولفتت إلى مشاركة أكثر من 120 مشاركة في الورشة التي استمرت على مدى 3 ساعات شارك فيها عددا من الناجيات من المرض اللواتي نقلن تجاربهن للمشاركات وحرصن على توعيتهن بأهمية الكشف المبكر وعدم الخوف من المرض والاستسلام له.



أسلوب متوازن



بدورها، قالت مشرفة التسويق والتواصل الاجتماعي في شركة «بف» شمايل الحربي إن رعاية المبادرة تأتي من منطلق حرص الشركة على دعم حياة المرأة اليومية، وتشجيعها على الاهتمام بصحتها ونفسها ضمن أسلوب حياة متوازن وصحي.



وأشارت الحربي إلى أن الشركة حرصت على تقديم صناديق خاصة للمشاركات تضم منتجات العناية بالجمال والصحة العامة، إلى جانب قوارير مميزة تمت طباعة أسمائهن عليها بأسلوب مبتكر يعكس روح المبادرة.



ولفتت إلى أن هذه المشاركة جاءت بتوجيهات من المدير العام لشركة «بف» حمود الجليبي لتسليط الضوء على أهمية التوعية بسرطان الثدي وتشجيع الفحص المبكر، باعتباره خطوة أساسية في رحلة العلاج، مؤكدا أن المبادرة التوعوية جاءت لتوصيل الرسالة بطريقة بسيطة ومحببة للقلوب، بعيدا عن الأساليب التقليدية.



أفكار خلاقة



من جهتها، تحدثت صاحبة مقهى سورا ريتاج خاجة التي استضافت الفعالية فأثنت على اسلوب مجموعة «girls’ society» في ابتكار الافكار الخلاقة لدعم الفتيات الشابات والسيدات في مختلف المجالات.



وأوضحت أن هذا التعاون مع المجموعة لن يكون الأخير، واصفة أجواء الفعالية بالمميزة والإيجابية خاصة أنها تحمل رسالة جليلة بأسلوب خلاق لدعم السيدات وتوعيتهن بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي واحتوائه والتغلب عليه.



ناجيات من المرض



حضرت الفعالية مجموعة من الناشطات الناجيات من المرضى اللاتي تحدثن عن تجاربهن لمشاركتها مع الحاضرات بهدف التوعية بعدم الاستسلام، حيث قالت الناشطة منيرة الطويل إن الفحص المبكر جزء أساسي من العلاج، كما انه يشكل وسيلة للوقاية وحماية النفس.



وأعربت عن سعادتها بانتشار الوعي بهذا المرض والسعي إلى مواجهته، موجهة رسالة إلى المصابات بعدم الاستسلام لأن هناك قوة كامنة داخل كل مرأة ستمكنها من التعافي والتغلب على المرض.



بدورها، أكدت الناشطة المتعافية حنان الخالدي أهمية توعية السيدات والشابات بالفحص المبكر الذي يعطي فرصة للعلاج بشكل أسرع دون الحاجة للعلاج الكيماوي.



وقالت إن هذا المرض لا يعرف صغيرا أو كبيرا، إذ إنها أصيبت به في بداية الثلاثينات، ويجب الا تتردد الشابات في التوجه للفحص الذي يعتبر سهلا وآمنا، وذلك للسيطرة على المرض بشكل أسرع، فكلما كان الكشف مبكرا كان الشفاء سريعا.



مشاركات



وكان لعدد من الحاضرات مشاركات متنوعة في تنسيق الزهور، حيث أبدعن في التعبير عن أسلوبهن في مجابهة هذا المرض، حيث قالت إحدى المشاركات إن مشاركتها كانت لتوجيه رسالة الى كل ام واخت وابنة بعدم الخوف من هذا المرض والسعي للكشف المبكر الذي هو جزء مهم من العلاج الذي يمكن من خلاله احتواء المرض والتغلب عليه.



من جانبها، قالت آلاء صرخوه إن المرأة كالوردة جميلة ويمكن أن تهتم بنفسها وبصحتها ويجب ألا تخاف من هذا المرض، لافتة إلى ان المشاركة بفعالية تنسيق الورود هي لإيصال رسالة إلى المجتمع بأن الجمال يكمن في الأشياء البسيطة.