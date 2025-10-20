

حنان عبدالمعبود



كرّم النادي العلمي الفائزين بالمراكز الأولى للبطولة الدولية للقوارب اللاسلكية، التي أقامها على مدى يومين، وذلك بحضور أمين عام النادي العلمي علي كاظم الجمعة، وأمين الصندوق عبدالرحمن الفضالة، والقائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى دولة الكويت المستشار حمد المنصوري، ومساعد الملحق العسكري في سفارة الإمارات لدى الكويت مسلم الراعي الشامسي، وعدد من المتسابقين المشاركين في البطولة.



أقيمت البطولة بمنطقة الخيران البحرية، واختمتت منافساتها مساء أمس الأول السبت بمشاركة 60 متسابقا يمثلون 8 دول هي: الكويت، الإمارات، قطر، أميركا، المملكة المتحدة، ماليزيا، تايلند وإندونيسيا، وجاءت في 4 فئات هي«مونو 26 سي سي»، «كتمران 26 سي سي»، «مونو 29 سي سي» و«كتمران 29 سي سي»، تحت إشراف لجنة تحكيم دولية، وشهدت تنافسا حماسيا بين المتسابقين، حيث أظهرت مهاراتهم العالية في التحكم بالقوارب عن بعد وتقديم عروض باهرة وسط أجواء استثنائية. وفاز المتسابق الإماراتي ناصر البلوشي بالمركز الأول للبطولة لفئة «كتمران 26 سي سي»، بينما فاز المتسابق التايلندي ويروت بوانجبيت بالمركز الأول لفئة «مونو 26 سي سي»، كما نال المتسابق التايلندي داود وانغون المركز الأول لفئئي «مونو 29 سي سي» و«كتمران 29 سي سي».



وفي كلمته خلال حفل ختام البطولة وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى للبطولة، هنأ علي كاظم الجمعة أمين عام النادي العلمي المتسابقين الفائزين، مشيدا بمهاراتهم العالية التي أظهروها خلال منافسات البطولة، ومتمنيا لمن لم يحالفهم الحظ الفوز في دوراتها المقبلة. وأضاف أن البطولة تمثل إضافة نوعية لأجندة فعاليات النادي العلمي، حيث نجحت في جذب أبطال هذه الرياضة المميزة لاستعراض مهاراتهم على أرض الكويت وسط أجواء من المنافسة والحماس، معربا عن فخره بنجاح البطولة الذي يعكس الجهود التي بذلت لتقديم تجربة استثنائية تعزز من مكانة الرياضات البحرية الحديثة وتنوعها المهم. ولفت إلى أن البطولة حققت أهدافها في تجميع أكبر عدد ممكن من المتسابقين الكويتيين والخليجيين للاحتكاك بالمتسابقين الدوليين للارتقاء بمهاراتهم والوصول بهم إلى أفق أوسع يحقق طموحاتهم، مشيدا بالقدرات الفائقة التي تحلى بها جميع المتسابقين المشاركين في البطولة.



وتقدم الجمعة بالشكر لكل من ساهم في إنجاح البطولة، وأيضا وسائل الإعلام لدورها الملحوظ في تغطية منافساتها بشكل خاص وأنشطة وفعاليات النادي بشكل عام.



من جهته، أعرب أمين صندوق النادي العلمي عبدالرحمن الفضالة، عن سعادته بالنجاحات المتتالية التي يحققها النادي العلمي، مضيفا أن النادي يعمل باستمرار على تطوير كل فعالياته، ويحرص في مثل هذه البطولات على دعوة أبطال الخليج والمتسابقين الدوليين للمشاركة.



وأكد أن النادي يضع ضمن أولوياته صناعة أبطال قادرين على المنافسة في البطولات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات، وتمثيل الكويت بأفضل صورة، متقدما بالشكر للمتسابقين المشاركين لالتزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة لمثل هذه البطولات، مشيدا في الوقت نفسه بالمستوى الاحترافي الذي تحلى به المتسابقون المشاركون في البطولة، مضيفا أن ما شهدناه يدعو إلى الفخر، خصوصا أنها جمعت متسابقين خليجيين ودوليين.



من جانبه، أعرب القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى دولة الكويت المستشار حمد راشد المنصوري، عن سعادته بتواجده في حفل ختام وتتويج المتسابقين الفائزين في بطولة النادي العلمي الدولية للقوارب اللاسلكية، مشيدا بجهود النادي العلمي في تنظيم البطولات الدولية وقدرته على جمع متسابقين خليجيين ودوليين.



وأشار إلى الدور الحيوي والمهم الذي يلعبه النادي في توظيف قدرات الشباب، وتقديم الدعم والمساندة لتشجيع الشباب الخليجي للمشاركة في البطولات الدولية والعمل على تطوير مهاراتهم، مشيدا بالمستوى العالي الذي قدمه المتسابقون وروح التحدي والإصرار والمنافسة فيما بينهم.



وهنأ المستشار المنصوري المتسابق الإماراتي ناصر البلوشي لانتزاعه المركز الأول في البطولة وسط منافسة 60 متسابقا يمثلون 8 دول مشاركة، مبينا أن نجاح البطولة يعكس شغف المشاركين بالرياضات اللاسلكية، وهو ما يعزز مكانة النادي العلمي كمنصة تجمع بين العلم والمعرفة والرياضة.



الفائزون بالمراكز الأولى



فئة (مونو 26 سي سي)



1 - المتسابق التايلندي ويروت بوانجبيت.



2 - المتسابق الإماراتي ناصر البلوشي.



3 - المتسابق الإندونيسي أندري أكبر.



4 - المتسابق البريطاني جيمس لاكن.



5 - المتسابق التايلندي ثاويبونغ كومفا.



فئة كتمران 26 سي سي



1 - المتسابق الإماراتي ناصر البلوشي.



2 - المتسابق التايلندي ويروت بوانجبيت.



3 - المتسابق داود وانغون.



4 - المتسابق الكويتي فهد اليعقوب.



5 - المتسابق الكويتي عبدالعزيز اليعقوب.





فئة مونو 29 سي سي



1 - المتسابق التايلندي داود وانغون.



2 - المتسابق الإماراتي عزام عيسى حسن.



3 - المتسابق البريطاني نيكولاس لاكن.



4 - المتسابق الماليزي عزمان بن عبدالغني.



5 - المتسابق التايلندي ثاويبونغ كومفا.



فئة كتمران 29 سي سي



1 - المتسابق التايلندي داود وانغون.



2 - المتسابق التايلندي ويروت بوانجبيت.



3 - المتسابق الماليزي أيمن حكيم.



4 - المتسابق الماليزي أوزان أوزوني.



5 - المتسابق الإماراتي ناصر البلوشي.