دمشق - هدى العبود



في أول تعليق رسمي للفنان تيم حسن عن عمله الجديد «مولانا»، قال: «هذا العمل مش مجرد مسلسل درامي، هو مواجهة فكرية وإنسانية حقيقية، بيحكي عن الإنسان لما يكون بين الإيمان والسلطة، بين الصدق والنفاق، بين قناعته وما يفرض عليه، والشخصية اللي أقدمها بالمسلسل من أعقد الشخصيات اللي اشتغلتها بحياتي الفنية، فيها عمق، فيها تحدي، وفيها رسالة لكل واحد فينا».



وأضاف تيم: «العمل ما رح يمر مرور الكرام، رح يفتح نقاش كبير، ويغير نظرة الجمهور لبعض القضايا اللي كان يخاف يطرحها، أنا مستعد أتحمل كل الجدل، بس ما رح أتنازل عن الصدق»، واصفا الفنانة نور علي، التي ستشاركه البطولة، بانها «شريكة نجاح حقيقية وتمتلك طاقة تمثيلية مذهلة».



وقد انضم لمسلسل «مولانا» نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية في أدوار وصفت بأنها مفاجئة ومغايرة لما اعتاده الجمهور، والعمل من تأليف لبنى حداد، إخراج سامر البرقاوي.