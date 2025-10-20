عبدالعزيز جاسم



أشاد مدرب كاظمة الكرواتي دراغان تاديتش بأداء لاعبيه في المباراة التي خرج منها فريقه فائزا على القادسية 1-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد الحمد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري زين الممتاز أول من أمس.



وأكد تاديتش أن جميع اللاعبين طبقوا تماما ما تم التحضير له لمواجهة الأصفر، وقال: «لقد حققنا فوزا مهما على أحد أفضل الأندية في الكويت، وتمكنا من الخروج بنقاط المباراة الثلاث، ولعل مصدر سعادتي الرئيس يتمثل في الطريقة التي لعبنا بها أمام القادسية، فلم نحرز الفوز بضربة حظ، بل قدمنا أداء جيدا طوال المباراة جعلنا جديرين بالخروج فائزين»، لافتا إلى أن فريقه أهدر عددا من النقاط في الجولات الماضية، بسبب عدم استغلال الفرص الجيدة للتسجيل، وهذه المشكلة سيعمل على معالجتها في الأيام المقبلة.



وأشار تاديتش إلى أنه لا ينظر إلى الدوري كوحدة متكاملة بشكلها العام، بل يتعامل مع المسابقة كمباريات منفردة، وبحسب كل ما يتطلبه الأمر لكل مباراة على حدة، مضيفا «أن البرتقالي تنتظره مواجهة مهمة مع الشباب، وستكون صعبة، وسنقدم أفضل ما لدينا لمواصلة تحقيق النتائج الجيدة، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا، ونلعب بذات الروح التي تغلبنا بها على الأصفر».