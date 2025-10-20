منصور السلطان



نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة خطة ميدانية مكثفة خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى 18 أكتوبر 2025، وأسفرت حملات شرطة النجدة عن ضبط 100 مطلوب (تغيب - قبض - انتهاء الإقامة - جنائي) و51 مركبة مطلوبة قضائيا وضبط 24 أشخاص بدون إثبات، وقام رجال النجدة بفض 13 مشاجرة والتعامل مع 206 حوادث مروري وتحرير 4016 مخالفة مرورية متنوعة.



وأكد مصدر أمني أن الإدارة العامة لشرطة النجدة تواصل أداء مهامها الأمنية والإنسانية بكفاءة وانضباط تأكيدا لالتزامها بحماية الأرواح والممتلكات وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع محافظات البلاد.