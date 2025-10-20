

فرحان الشمري



بلغت عقود التأمين الصحي للطلبة الكويتيين الدارسين في دول عربية وأجنبية للعام الدراسي 2026/2025 نحو 13 مليونا و516 ألف دينار، حيث وافقت الجهات الرقابية على جميع العقود، ولم يتبق غير عقد واحد لا يزال قيد الدراسة.

وقالت مصادر لـ «الأنباء» إنه خلال الأشهر الماضية، خاطبت وزارة التعليم العالي الجهات الرقابية للموافقة على عقود تأمين صحي للطلبة الكويتيين الدارسين في عدد من الدول العربية والأجنبية مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وقطر والإمارات العربية وعمان.

وأكدت المصادر أن «التعليم العالي» حثت الجهات الرقابية على الإسراع في الموافقة على الطلبات لأهمية عقود الطلبة الخاصة بالتأمين الصحي، مستدركة: وعموما جميع العقود حصلت على الموافقة ولم يتبق غير عقد واحد، لا توجد أي ملاحظات بشأنه.

وذكرت المصادر أن قيمة عقد التأمين الصحي للطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية بلغت 10 ملايين و122 ألف دينار، في حين بلغ عقد الطلبة الدارسين في السعودية 928 ألفا و552 دينارا، وبلغ عقد طلبة المملكة المتحدة «لندن» للعام 2026/2025 مليونا و105 آلاف دينار، وبلغ عقد الطلبة الكويتيين الدارسين في قطر والإمارات وعمان مليونا و360 ألف دينار.