أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس ايقاف جميع اشكال الدعم والمعونات إلى كولومبيا، متهما رئيسها غوستافو بيترو بعدم القيام بأي جهود لوقف تصدير المخدرات إلى بلاده.



ووصف ترامب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي الرئيس بيترو بأنه «زعيم مخدرات يقوم بتشجيع الإنتاج الضخم للمخدرات في حقول كبيرة وصغيرة في جميع أنحاء كولومبيا».



وقال ان «هذا النشاط التجاري اصبح الأكبر في كولومبيا فيما لا يفعل بيترو شيئا لإيقافه على الرغم من المدفوعات الضخمة والدعم المالي التي تقدمها الولايات المتحدة له».



وأضاف انه «لن يتم تقديم هذه المدفوعات أو أي شكل آخر من أشكال الدفع أو الدعم إلى كولومبيا»، متهما كولومبيا بالسعي إلى الحاق الموت والدمار بالولايات المتحدة عبر تصدير كميات هائلة من المخدرات اليها.



وحذر الرئيس ترامب نظيره الكولومبي من أنه «من الأفضل له إغلاق حقول القتل هذه وإلا ستغلقها الولايات المتحدة بدلا منه. لن يكون هذا الخيار جيدا له».



يذكر ان كولومبيا نددت بالانتشار العسكري الأميركي في المنطقة الموجه ضد فنزويلا التي يتهمها ترامب بقيادة شبكة ضخمة لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فيما تنفي السلطات الفنزويلية بشدة أي تورط في تهريب المخدرات، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تغيير النظام في كراكاس والسيطرة على ثروة البلاد.