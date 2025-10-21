

عبدالعزيز جاسم



يواصل الفريق الأول لكرة القدم في القادسية استعداداته لاستضافة العين الإماراتي غدا في الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج، حيث استعاد الفريق خدمات لاعب الوسط طلال الفاضل بعد تعافيه من الإصابة، بينما سيشارك المدافع الجزائري سفيان بوشار ولاعب الوسط عبدالعزيز وادي، واللذان لم يشاركا أمام كاظمة في دوري زين الممتاز بسبب الإيقاف، ما يعني أن المدرب نبيل معلول سيكون لديه خيارات أكثر من مواجهة البرتقالي التي خسرها 0-1. فيما سيغيب للإصابة كل من عيد الرشيدي وجاسم المطر ومبارك الفنيني وعبدالله مطاوع.



إلى ذلك، سيقام في الـ1:15 من ظهر اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة على أن يسبقه في الـ11 صباحا الاجتماع التنسيقي مع مراقب المباراة لتحديد ألوان قميص الفريقين الأساسي والاحتياطي.



كما سيخوض الأصفر تدريبه الرسمي على ستاد محمد الحمد في الـ5:30 مساء، بينما سيكون تدريب العين في الـ7 مساء.