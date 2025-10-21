هادي العنزي



يبدأ نادي الكويت في الـ7:00 مساء اليوم مشوراه ببطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة عن منطقة الخليج (السوبرليغ) باستضافة نظيره العربي القطري على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.



وقد انطلقت منافسات المجموعة الثانية الثلاثاء الماضي بفوز العلا السعودي على مستضيفه الشارقة الإماراتي 108-74.



ويأمل «الأبيض»، الفائز بلقب النسخة الـ37 لبطولة الأندية العربية وحامل لقب «كأس السوبر» للمرة العاشرة، مواصلة الانتصارات، لكن هذه المرة على المستوى الإقليمي، كما انه يسعى لتعويض إخفاق الموسم الماضي في «السوبر ليغ» بعدما حرمه الاتحاد السعودي من التأهل إلى الأدوار النهائية للبطولة، وعدم المشاركة تاليا مع كبار القارة الآسيوية في بطولة «نهائي الثمانية».



وقد تحضر «الأبيض» بأفضل صورة ممكنة للبطولة الأهم في الخليج، فبدأ بمعسكر تدريبي في صربيا خاض خلاله 6 مباريات قوية، وانتقل بعده مباشرة إلى دبي للمشاركة في بطولة الأندية العربية ليحقق لقبها بجدارة واستحقاق، وبعد 5 أيام من التتويج باللقب العربي احتفظ بلقب «كأس السوبر» المحلي على حساب القادسية (122-99) منتصف أكتوبر الجاري.



وكشفت المواجهات العربية والمحلية للكويت عن جاهزية عالية وقدرات فنية وبدنية متقدمة، ما يؤكد أن «الأبيض» يسعى نحو التتويج بكأس «السوبرليغ» الآسيوي فقط لاغير. وقد حرص الجهاز الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة بدر العصيمي، على تعزيز صفوف الفريق بصفقة من العيار الثقيل، بتعاقده مع العملاق الفرنسي جوفري لاوفيرجني (2.11 سم)، الذي لم يجد صعوبة في الاندماج مع منظومة الفريق بقيادة المدرب الصربي دوشان ستوجكوف، حيث ظهر متأقلما تماما مع الأخوين حمد ومحمد عدنان، وتركي حمود، وعمران جوهر، وسهو السهو، ويوسف الحمدان، بالإضافة إلى المحترفين شارلي مور وجمال جونز.