

أسامة دياب



وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت وجمعية تنمية الخيرية أمس اتفاقية لدعم الوصول إلى الخدمات الصحية للاجئي الروهينغا في بنغلاديش.



وتم توقيع الاتفاقية في مقر جمعية تنمية من قبل ممثلة المفوضية في الكويت نسرين ربيعان، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام جمعية تنمية د.ناصر العجمي.



وتأتي هذه الاتفاقية نتيجة للحملة الرمضانية لجمع التبرعات التي أطلقتها المفوضية بالشراكة مع جمعية تنمية لدعم اللاجئين الروهينغا، ومن المتوقع توزيع مساهمات الصدقة والزكاة التي تلقتها الحملة خلال عام 2025 ليستفيد منها نحو 15000 أسرة لاجئة من الحصول على خدمات صحية أفضل من خلال دعم حملات التطعيم وتوفير الإمدادات الطبية الأساسية والأدوية.



وأشادت نسرين ربيعان بشراكة المفوضية مع جمعية تنمية وبالتزامها الإنساني في دعم الفئات الضعيفة من النازحين قسرا، قائلة: «شراكتنا مع جمعية تنمية في بنغلاديش تمتد لأكثر من خمس سنوات، وقد أثرت إيجابا في حياة نحو 500000 لاجئ من الروهينغا، وهي تعكس روح التعاطف والتضامن العميقة التي تواصل الكويت تجسيدها من خلال قيادتها ومؤسساتها وشعبها، خاصة في الاستجابة للأزمات الإنسانية التي تتطلب مزيدا من الدعم».



وأضافت: «من خلال هذه الشراكة مع جمعية تنمية نحن لا نقدم فقط خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، بل نعيد الأمل لعشرات الآلاف من الأسر التي تعيش في أحد أكثر مخيمات اللاجئين كثافة في العالم، إن مثل هذه الشراكات المستمرة تمثل شريان حياة لملايين اللاجئين حول العالم».



من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لجمعية تنمية د.ناصر العجمي أهمية استمرار هذا التعاون، قائلا: «يسرنا أن نواصل اليوم شراكتنا الممتدة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعام الخامس على التوالي، من خلال توقيع الاتفاقية الخامسة لدعم اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش.



وقال إن هذه الشراكة تجسد الإيمان المشترك بأهمية العمل الإنساني واستدامته، وتؤكد التزام جمعية تنمية بالمساهمة في التخفيف من معاناة الفئات المستضعفة حول العالم، مشيرا إلى أن ما تحقق مع المفوضية على مدار السنوات الماضية من مشاريع في مجالات الغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، والإيواء هو ثمرة تعاون صادق ومخلص يعكس روح الكويت الإنسانية، وحرصها الدائم على مد يد العون لكل محتاج».



في إطار هذه الشراكة، تواصل المفوضية تقديم خدمات صحية شاملة تشمل الجوانب الوقائية والعلاجية والتوعوية، بما في ذلك رفع الوعي الصحي، وتقديم الخدمات السريرية، والإحالة، ومتابعة المرضى اللاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية. وفي عام 2024، ظلت المفوضية مزودا مهما لخدمات الصحة والتغذية مع الشركاء في الميدان.



وحتى 30 سبتمبر 2025، بلغ عدد لاجئي الروهينغا المسجلين في بنغلاديش 1.162.939 لاجئا، يعيش معظمهم في مأوى مؤقت داخل مخيمات كوكس بازار، بينما تم نقل 37056 لاجئا إلى جزيرة بهاسان شار ضمن مبادرة حكومة بنغلاديش لتخفيف الازدحام في المخيمات.