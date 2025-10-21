عقد مجلس محافظة حولي اجتماعه الثاني برئاسة محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف صباح بدر الصباح، وذلك في مبنى محافظة مبارك الكبير بحضور ممثلي الجهات الحكومية وثلاثة من الأعضاء المعينين من أبناء المحافظة. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل مجلس المحافظة واللجان التابعة له، كما تناول الاجتماع استعراض الرؤى والمقترحات التنموية المقدمة من اللجان، ومناقشة أبرز التحديات والملاحظات التي تواجه الجهات الحكومية والخدمية في نطاق المحافظة للمساهمة في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.



وفي الختام، أكد المحافظ عن أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وتعزيز جودة الحياة في محافظة حولي، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس المحافظة، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والإنجاز لخدمة الوطن والمواطن.