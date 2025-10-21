استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق، وذلك في إطار زيارة ودية.



وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالضيف، مشيدا بالدور البارز الذي تضطلع به الهيئة في مجال العمل الخيري داخل الكويت وخارجها، وما تقدمه من جهود إنسانية متميزة.



من جانبه، قدم المعتوق شرحا حول تاريخ الهيئة وبرامجها ومشاريعها، مستعرضا حجم التبرعات التي تلقتها من أهل الخير، وآليات توجيهها نحو مختلف أوجه العمل الخيري.



وحضر اللقاء كل من المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، م.بدر الصميط، ومسؤول إدارة كبار المانحين في الهيئة ساير العتيبي.