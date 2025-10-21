

ندى أبونصر



أطلقت شركة «سفيرة» للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ونادي سانكشوري لسيدات الأعمال حملة «زهرة الربيع» للتوعية بصحة المرأة، وذلك خلال فعالية أقيمت بمقر الجمعية تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.



وأكدت رئيسة مجلس الإدارة في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية د.منال الديحاني أن الفعالية تأتي امتدادا لدور الجمعية في دعم المبادرات الهادفة لتمكين المرأة منذ تأسيسها، موضحة أن شهر أكتوبر من كل عام يذكرنا جميعا بأهمية الوقوف مع المرأة، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والطبي لها، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر التي أثبتت أنها تنقذ الأرواح وتمنح الأمل.



وأشارت الديحاني إلى أن الحملة التي تمتد على مدى ثلاثة أشهر، تهدف إلى تعزيز الوعي بصحة المرأة في مرحلة ما بعد الأربعين، والتشجيع على الفحوصات الوقائية والتغذية السليمة والنشاط البدني وإدارة التوتر، ويشارك في الحفل نخبة من الأطباء والمتخصصين، من بينهم د.ندى الإبراهيم، ود.مصطفى عبد اللطيف، ود نورة الإبراهيم، وآسيا الصعيليك، ومنال الهزيم، الذين تحدثوا عن أهمية العناية بالصحة الجسدية والنفسية للمرأة بعد الأربعين وضرورة الفحص المبكر الدوري والذاتي للتشخيص المبكر والتفادي من مراحل صعبة يمكن ان تصل لها المرأة في حال إهمال نفسها.



وأضافت: تأتي هذه الخطوة إيمانا منا جميعا بأن نشر الوعي والمعرفة الخطوة الأولى نحو الوقاية والعلاج المبكر ونؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل التزام حقيقي تجاه مجتمعنا نسعى من خلاله إلى بناء الوعي الصحي والإنساني، شاكرة جميع المشاركين والجهات الراعية والداعمة للفعالية الذين أسهموا بعطائهم ومبادراتهم في إنجاح الحدث الإنساني النبيل، وعلى دعمهم الذي يعكس روح الشراكة المجتمعية التي نفتخر بها جميعا.



ووجهت تحية لكل امرأة تناضل بشجاعة، ولكل يد تمتد بالعون، ولكل قلب ينبض بالأمل. بدورها، ذكرت مؤسسة شركة «سفيرة» للمسؤولية لاجتماعية مها البغلي الجهود التي قامت بها الشركة في تنظيم الحملات التوعوية، ومنها حملة سرطان عنق الرحم. من جانبها، قالت مؤسس نادي سانكشوري لسيدات الأعمال آسيا الصعيليك أول وأكبر حملة توعوية لسن زهرة الربيع الذي يهتم بصحة المرأة فوق الأربعين عاما بمشاركة العديد من الأطباء، حيث يصاحب الحملة معرضا للعديد من المشاركين لنشر الوعي، ونشكر الجمعية على احتضانها الحملة ورسالتي للمراه لا تهملي نفسك لأنك شمعة المنزل. وشهد الحفل مشاركة ودعم عدد من الجهات التي قدمت منتجات وخدمات داعمة لصحة المرأة.