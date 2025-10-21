بشرى شعبان



كشفت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون بالتكليف نادية العازمي عن أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث وتطوير موقع «بادر» لتسجيل فرق العمل التطوعي. وبينت في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن الوزارة حاليا وعبر إدارة تنمية المجتمع ـ قسم التنسيق والمتابعة ـ تستقبل طلبات التسجيل والموافقة على الأنشطة وخطة العمل للفرق التطوعية ورقيا، بالإضافة إلى موازنات الفرق في إدارة تنمية المجتمع مركز اليرموك مؤقتا لحين الانتهاء من تطوير الموقع أثناء الدوام الرسمي. وأضافت العازمي أن ما يقارب 60 فريقا ومجموعة عمل تطوعي مسجلين في الشؤون ومعتمدين وفقا لشروط والضوابط الخاصة في تنظيم العمل التطوعي.