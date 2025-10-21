أحيت الفنانة إليسا حفلا غنائيا في القاهرة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية، وخطفت الأنظار بمجرد صعودها على خشبة المسرح وسط عاصفة من هتافات الجمهور، وقدمت وصلة طربية رومانسية من ألبومها الجديد وأغانيها التي تميزت بها طوال مشوارها الفني والتي تخللها تبادل «الدعابة» مع الحضور.



إلى ذلك، تواصل إليسا حصد نجاحات ألبومها الأخير «أنا سكتين»، الذي تصدر قوائم الاستماع في الوطن العربي، خاصة الأغنية التي تحمل الاسم نفسه، حيث تجاوزت مشاهداتها على «يوتيوب» حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحها.



وكانت إليسا قد أحيت حفلا في مصر، سبتمبر الماضي، بأحد الفنادق الكبرى، وحمل لافتة «كامل العدد» وحضره عدد من نجوم الفن، بينهم آيتن عامر وريم البارودي، ولاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، وغنت خلال الحفل باقة من أبرز أغانيها، منها: «حالة حب»، «بستناك»، «تعبت منك» وغيرها.