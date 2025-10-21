القاهرة ـ محمد صلاح



تعاقدت الفنانة درة على بطولة مسلسل «على كلاي» أمام النجم أحمد العوضي في التعاون الأول في الدراما بين درة والعوضي. وانتهى محمود حمدان، مؤلف المسلسل من كتابة نصف حلقات العمل، ليكون جاهزا لبدء التصوير في وقت قريب، وذلك للانتهاء منه قبل حلول الشهر الكريم، كما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع بقية فريق العمل ويجسد العوضي في المسلسل شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها فيمن حوله.



درة أكدت أنها كانت تفكر بجدية في أخذ فترة راحة، لكنها تراجعت عن قرارها بعد ان عرض عليها مسلسل «على كلاي» ووجدت ان النص قوي.