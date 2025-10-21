

بداح العنزي



أكدت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور أن مشروع المترو سيدعم التنمية التجارية للمناطق خارج مدينة الكويت.



وقالت م.العصفور في تقرير بشأن المترو: إنه تم إطلاق مشروع مترو الكويت في عام 2006 من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للحد من مشكلات المرور، حيث يهدف المشروع الى توفير شبكة مكونة من خمسة خطوط مدمجة مع خدمات النقل الأحرى من أجل تقديم نظام للنقل - متعدد الوسائط، وتعزيز كفاءة النقل العام، وجودته في منطقة الكويت الحضرية. وبعد الانتهاء من المشروع، ومن باب التزامنا بتنفيذ المشروع، تم تثبيت مسار مشروع المترو على المخططات المساحية، ولم يطرأ أي تغيير أو تعديل على ذات المسار منذ حينه.



وسيصبح للمترو تأثير جوهري على التنمية المستقبلية، والتوزيع المكاني للنمو الحضري في الكويت من خلال تعزيز التوزيع الأكثر كفاءة للمساكن الجديدة وفرص العمل، وتخفيف الازدحام على الطرق، والممرات الحالية التي تخدم مدينة الكويت. ومن ثم، سيترجم سياسات المخطط الهيكلي الرابع على أرض الواقع مثل: التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل العام من تقديم خدمات أفضل للسكان عن طريق النقل الجماعي، مما يقلل من الحاجة الى زيادة سعة الطرق السريعة، ومواقف السيارات، كذلك سيدعم المترو التنمية التجارية للمناطق خارج مدينة الكويت.



من جهة أخرى، يقترح المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 إنشاء مدن ومناطق جديدة خارج منطقة الكويت الحضرية ترتكز على مشاريع ومحركات اقتصادية رئيسية مقترحة. وقد يتم ربط العديد من هذه المدن، والمناطق الجديدة في المستقبل بشبكة المترو المقترحة عندما يتم تطويرها بالكامل بمنطقة الكويت الحضرية، ويقر المخطط الهيكلي الرابع برغبة البلاد في إنشاء مناطق جديدة خارج منطقة الكويت الحضرية، والمساعدة في تحقيق توازن مكاني أكبر للسكان، وبالتالي، يمكن أن تضمن روابط النقل الجماعي الفعالة للمدن الجديدة مثل المطلاع، وصباح الأحمد، كما أنه من الممكن لشبكات المترو أن تحفز استعمالات الأراضي بشكل كبير، وكذلك التغييرات في التطور العمراني بمرور الوقت، لاسيما حول محطات المترو وممراتها.



ولقد تم تصميم مخطط نظام النقل الحضري السريع على أساس شبكة من المسارات تبلغ مساحتها نحو 160 كم بالإضافة الى المخططات والتقاطعات التي يبلغ عددها 68 محطة وتقاطع. وضمن المنطقة المبنية الحالية في وسط مدينة الكويت، يقترح أن يتم تشغيل خدمة المترو تحت الأرض، هذا ويقترح المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 إنشاء محطة إضافية في مدينة الجهراء الطبية لخدمة هذا المرفق الطبي الجديد الرئيسي.



وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بعملية إنشاء محطات ومرافق المترو كمجموعة من القطاعات التي سيتم تنفيذها على خمس مراحل، إن غالبية السكان والانشطة المنتشرة في أنحاء المنطقة الحضرية في أمس الحاجة الى وجود خدمة المترو الذي يتميز بالسرعة والقدرة الاستيعابية ويتكامل مع الحافلات، ونظام خدمات الباص السريع، كما أكدت دراسات الجدوى الحديثة تأثيره الإيجابي على كل من النقل والاقتصاد.



وقد تضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 سياسات تهدف الى توجيه جميع قرارات التخطيط والبنية التحتية في الدولة للتنفيذ، وبالأخص الترابط بين مناطق المنطقة الحضرية وسهولة الوصول وتوفير وسائل نقل عام متعددة ومتكاملة بديلا عن التنقل بالسيارات الخاصة.



هذا، وقد شهدت منطقة الكويت الحضرية تقدما تنمويا مهما في العقود الماضية، تميز بالتوسع الحضري السريع الذي غير أنماط التنقل ومتطلباته، ومع التزايد المستمر للنمو السكاني، فمن المتوقع أن يحدث ارتفاع في معدل الازدحام في السنوات القادمة، وتماشيا مع رؤية الكويت 2035 تهدف الحكومة الى تحسين البنية التحتية، وتطويرها من أجل معالجة مشكلة المرور في منطقة الكويت الحضرية بالإضافة الى تحسين نوعية الحياة، من خلال ابتكار حلول لمشكلات التنقل اليومية.



واختتمت بالإشارة الى أنه من الضروري إنشاء واعتماد مسارات مشروع المترو وتمهيدا لتنفيذ هذا المشروع وفق توصيات وسياسات المخطط الهيكلي الرابع 2040. من خلال إصدار قرار من مجلس الوزراء بتكليف إحدى الجهات بالمضي قدما بدراسة مسار المترو الحالي وتعديل المسار في حال وجود أية عوائق تتعارض مع المشروع، كما نفيدكم بأننا على أتم الاستعداد للتعاون والمشاركة في تخطيط وتعديل مسار المترو الحالي.